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Cómo ver Celta Vigo vs Juventus: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Celta Vigo vs Juventus
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Cómo ver el partido de Europa League entre Celta Vigo y Juventus, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Celta Vigo vs Juventus en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Celta Vigo vs Juventus se puede ver en directo a través de Claro Sports en su plataforma de streaming.

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La Juventus viaja a Vigo para medirse al Celta en la segunda jornada de la UEFA Europa League, con el partido programado en el estadio Abanca Balaídos.

Luciano Spalletti llega a Galicia con su equipo en lo más alto de la clasificación general de la competición, aunque la estabilidad en el plano doméstico sigue siendo una asignatura pendiente. El empate 1-1 ante el Cagliari en la Serie A, con el propio Spalletti expulsado al término del encuentro tras una discusión acalorada con el técnico rival, dejó una imagen que va más allá del resultado.

El Celta, dirigido por Claudio Giraldez, afronta este partido desde una posición muy distinta en la tabla europea. Los gallegos no han encontrado regularidad en la competición y buscarán en el calor de Balaídos el impulso que les ha permitido superar momentos difíciles a lo largo de la temporada.

En LaLiga, los resultados del Celta han sido irregulares. El último partido acabó en empate sin goles frente al Elche, aunque una goleada de 5-0 ante el Racing de Santander demostró que este equipo puede ser devastador cuando encuentra su mejor versión.

Más allá del campo, la Juventus arrastra el ruido de un largo litigio legal con Cristiano Ronaldo por salarios impagados, con el caso ahora en manos del Tribunal Supremo. No es el contexto ideal para un equipo con ambiciones continentales.

Para Spalletti, ganar en Vigo significaría consolidar el liderato europeo y lanzar un mensaje claro sobre las intenciones de la Vecchia Signora en esta edición de la Europa League. Para Giraldez y los suyos, es una oportunidad de demostrar que pueden competir con los grandes.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Celta Vigo contra Juventus alineaciones probables

Manager

  • C. Giraldez

El técnico del Celta, Claudio Giraldez, no ha confirmado su once probable de cara a este encuentro, y tampoco hay información disponible sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local. Se esperan novedades a medida que se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Luciano Spalletti tampoco ha desvelado su alineación prevista, y la Juventus no registra ausencias confirmadas en este momento. La información sobre el estado de la plantilla bianconera se actualizará conforme esté disponible.

Forma

CEL

CEL - Formulario

GET
D1-1
MAL
D1-1
OMO
L1-0
SAN
W5-0
ELC
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
JUV

JUV - Formulario

SAS
L3-2
NEC
W5-0
ATA
W2-0
CRE
L0-1
CGL
D1-1
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Celta llega a este partido con un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Elche en LaLiga, aunque en esa misma racha figura una contundente victoria por 5-0 sobre el Racing de Santander. Una derrota por 1-0 ante el Omonia Nicosia en Europa League evidencia la falta de consistencia del equipo. En esos cinco partidos, el Celta marcó siete goles y encajó tres.

La Juventus acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue el empate 1-1 ante el Cagliari en la Serie A, mientras que entre sus resultados anteriores destaca el 5-0 ante el NEC Nimega en Europa League y el 2-0 frente al Atalanta. Una derrota por 3-2 ante el Sassuolo y una caída en amistoso ante el Cremonese completan la secuencia. Los de Spalletti anotaron nueve goles y encajaron cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Celta VigoEmpateJuventus
1
0
1
Europa League
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
4
Juventus badge
Juventus
JUV
0
F
Europa League
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
F
4Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron0/2

El historial entre ambos equipos se limita a dos enfrentamientos en la UEFA Europa League, ambos disputados en marzo del año 2000. El encuentro más reciente tuvo lugar en Vigo, donde el Celta se impuso con un contundente 4-0. En el partido de ida, la Juventus venció por 1-0 en su estadio. Con más de dos décadas de distancia entre aquellos duelos y el de hoy, el historial ofrece poco más que una curiosidad histórica.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
W
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
W
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
W
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
W
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
W
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
W
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
W
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
W
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
W
10
LyonLyonOL
110021+13
W
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
W
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
W
13
OlympiakosOlympiakosOLY
110021+13
W
14
SalzburgoSalzburgoSAL
110010+13
W
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
W
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
W
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
L
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
L
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
L
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
L
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
L
25
Levski SofíaLevski SofíaLES
100101-10
L
28
CelticCelticCEL
100113-20
L
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
L
29
AC MilánAC MilánMIL
100102-20
L
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
L
32
MarsellaMarsellaOM
100114-30
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
L
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
L
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
L
36
NEC NimegaNEC NimegaNEC
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la Europa League, la Juventus ocupa el primer puesto de la clasificación general, lo que la convierte en la gran favorita sobre el papel y en el equipo a batir para el resto de participantes. El Celta, por su parte, se sitúa en el puesto 25, una posición que refleja sus dificultades en la competición pero que también le otorga la libertad de jugar sin presión ante su afición.

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