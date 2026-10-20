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Liga MX Femenil
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Cómo ver CD Guadalajara Chivas vs Necaxa: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

CD Guadalajara Chivas vs Necaxa
CD Guadalajara Chivas
Necaxa
Liga MX Femenil

Cómo ver el partido de Liga MX Femenil entre CD Guadalajara Chivas y Necaxa, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX Femenil - Jornada 11
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Cómo ver CD Guadalajara Chivas vs Necaxa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Chivas y Necaxa se puede ver en vivo a través de las siguientes plataformas de televisión y streaming disponibles para este encuentro de la Liga MX Femenil.

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CD Guadalajara Chivas recibe a Necaxa en un duelo de la Liga MX Femenil que enfrenta a dos equipos en momentos completamente distintos de la temporada.

Chivas llega como uno de los equipos más sólidos del certamen en las últimas semanas. Las rojiblancas encadenan tres victorias consecutivas y han mostrado una contundencia que las coloca entre las aspirantes a los puestos de privilegio en el Apertura.

Necaxa, en cambio, atraviesa un momento delicado. Las Rayadas no han podido sumar en sus últimos cinco compromisos, una racha que genera dudas sobre su capacidad para competir ante un rival de esta categoría.

El historial entre ambas favorece claramente a Guadalajara. En los enfrentamientos más recientes, Chivas ha demostrado una superioridad que Necaxa no ha logrado revertir, y las locales querrán ratificar esa tendencia ante su afición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, el canal de TV disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Por el momento no se dispone de información oficial sobre el estado del plantel de Chivas para este partido. No hay datos confirmados sobre lesionadas, suspendidas ni la alineación probable del cuerpo técnico local. La información se actualizará conforme se acerque el pitazo inicial.

En cuanto a Necaxa, tampoco existe información disponible sobre bajas, sanciones ni el once titular previsto por su entrenadora. Se esperan novedades en los días previos al encuentro.

Forma

GUA

GUA - Formulario

ATL
W0-4
MON
L2-3
TIJ
W0-2
CAZ
W0-1
JUA
W1-0
Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
NEC

NEC - Formulario

ASL
L0-2
JUA
L1-0
MON
L10-0
TOL
L0-4
CAZ
L0-2
Gol marcado (encajado)
0/19
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
0/5

Chivas presenta un rendimiento notable en sus últimos cinco partidos, con cuatro victorias y una sola derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante FC Juárez, y entre sus victorias destaca una goleada 4-0 al Atlas. La única derrota llegó ante Monterrey por 3-2, aunque el equipo respondió con tres triunfos consecutivos desde entonces. En total, las rojiblancas anotaron ocho goles y recibieron cuatro en ese período.

Necaxa llega en un estado de forma preocupante: cinco derrotas en sus últimos cinco compromisos, sin haber sumado un solo punto. Su partido más reciente fue una caída 2-0 ante Cruz Azul, y entre sus resultados más negativos figura una derrota por 10-0 ante Monterrey. Las Rayadas han marcado apenas un gol y han encajado 18 en este tramo de la temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CD Guadalajara ChivasEmpateNecaxa
5
0
0
Liga MX Femenil
Necaxa badge
Necaxa
NEC
0
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
2
F
Liga MX Femenil
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
4
Necaxa badge
Necaxa
NEC
0
F
Liga MX Femenil
Necaxa badge
Necaxa
NEC
0
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
3
F
Liga MX Femenil
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
3
Necaxa badge
Necaxa
NEC
1
F
Liga MX Femenil
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
4
Necaxa badge
Necaxa
NEC
0
F
16Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, con Chivas ganando 2-0 como visitante en el estadio de Necaxa. En los últimos cinco duelos directos, Guadalajara ha ganado en cuatro ocasiones, con Necaxa sin haber conseguido ninguna victoria en ese período. Las rojiblancas han anotado 13 goles y concedido solo uno en esos cinco partidos.

Clasificación

Apertura Grupo B

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AmericaCF AmericaAME
119114712+3528
W
L
W
D
W
2
CD Guadalajara ChivasCD Guadalajara ChivasGUA
107032111+1021
W
W
W
L
W
3
Atletico de San LuisAtletico de San LuisASL
116142418+619
L
W
D
W
L
4
Pumas UNAMPumas UNAMPUM
115151917+216
W
L
D
W
L
5
AtlasAtlasATL
103341018-812
L
W
D
W
L
6
PachucaPachucaPAC
113171517-210
L
L
W
L
L
7
Club TijuanaClub TijuanaTIJ
113171425-1110
D
W
L
L
L
8
PueblaPueblaPUE
111191440-264
D
L
L
L
L
9
NecaxaNecaxaNEC
100010338-350
L
L
L
L
L
Playoff del campeonato

En el Apertura Grupo B, Chivas ocupa la segunda posición de la tabla, mientras que Necaxa se encuentra en el noveno puesto.

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