Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX Femenil - Jornada 11 20 oct 2026 - 23:07

Cómo ver CD Guadalajara Chivas vs Necaxa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Chivas y Necaxa se puede ver en vivo a través de las siguientes plataformas de televisión y streaming disponibles para este encuentro de la Liga MX Femenil.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

CD Guadalajara Chivas recibe a Necaxa en un duelo de la Liga MX Femenil que enfrenta a dos equipos en momentos completamente distintos de la temporada.

Chivas llega como uno de los equipos más sólidos del certamen en las últimas semanas. Las rojiblancas encadenan tres victorias consecutivas y han mostrado una contundencia que las coloca entre las aspirantes a los puestos de privilegio en el Apertura.

Necaxa, en cambio, atraviesa un momento delicado. Las Rayadas no han podido sumar en sus últimos cinco compromisos, una racha que genera dudas sobre su capacidad para competir ante un rival de esta categoría.

El historial entre ambas favorece claramente a Guadalajara. En los enfrentamientos más recientes, Chivas ha demostrado una superioridad que Necaxa no ha logrado revertir, y las locales querrán ratificar esa tendencia ante su afición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, el canal de TV disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Por el momento no se dispone de información oficial sobre el estado del plantel de Chivas para este partido. No hay datos confirmados sobre lesionadas, suspendidas ni la alineación probable del cuerpo técnico local. La información se actualizará conforme se acerque el pitazo inicial.

En cuanto a Necaxa, tampoco existe información disponible sobre bajas, sanciones ni el once titular previsto por su entrenadora. Se esperan novedades en los días previos al encuentro.

Forma

Chivas presenta un rendimiento notable en sus últimos cinco partidos, con cuatro victorias y una sola derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante FC Juárez, y entre sus victorias destaca una goleada 4-0 al Atlas. La única derrota llegó ante Monterrey por 3-2, aunque el equipo respondió con tres triunfos consecutivos desde entonces. En total, las rojiblancas anotaron ocho goles y recibieron cuatro en ese período.

Necaxa llega en un estado de forma preocupante: cinco derrotas en sus últimos cinco compromisos, sin haber sumado un solo punto. Su partido más reciente fue una caída 2-0 ante Cruz Azul, y entre sus resultados más negativos figura una derrota por 10-0 ante Monterrey. Las Rayadas han marcado apenas un gol y han encajado 18 en este tramo de la temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, con Chivas ganando 2-0 como visitante en el estadio de Necaxa. En los últimos cinco duelos directos, Guadalajara ha ganado en cuatro ocasiones, con Necaxa sin haber conseguido ninguna victoria en ese período. Las rojiblancas han anotado 13 goles y concedido solo uno en esos cinco partidos.

Clasificación

En el Apertura Grupo B, Chivas ocupa la segunda posición de la tabla, mientras que Necaxa se encuentra en el noveno puesto.