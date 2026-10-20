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Liga MX Femenil
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Cómo ver CD Guadalajara Chivas vs Necaxa: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

CD Guadalajara Chivas vs Necaxa
CD Guadalajara Chivas
Necaxa
Liga MX Femenil

Cómo ver el partido de Liga MX Femenil entre CD Guadalajara Chivas y Necaxa, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX Femenil - Jornada 11
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Cómo ver CD Guadalajara Chivas vs Necaxa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Chivas y Necaxa por la Liga MX Femenil se puede ver en vivo a través de las siguientes plataformas disponibles.

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CD Guadalajara Chivas recibe a Necaxa en un duelo de la Liga MX Femenil con dos equipos en momentos muy distintos de la competencia.

Las Chivas llegan como uno de los conjuntos más sólidos del torneo, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y una dinámica ofensiva que ha generado confianza en el plantel rojinegro.

Necaxa, por su parte, atraviesa una racha negativa que resulta difícil de ignorar. Las Rayadas han perdido sus cinco compromisos más recientes y encadenaron derrotas ante rivales de distinto nivel, lo que refleja una situación complicada en la tabla.

El historial entre ambos clubes refuerza el favoritismo de Chivas. Las tapatías han dominado los encuentros recientes de forma clara, y Necaxa no ha logrado frenar esa tendencia en las últimas temporadas.

Con Chivas bien posicionada en el Grupo B y Necaxa necesitando revertir su situación, el partido tiene implicaciones directas para ambos lados de la tabla.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el horario de inicio y los canales disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

No hay información confirmada sobre el cuerpo técnico, alineaciones probables, lesionadas ni suspendidas de CD Guadalajara Chivas para este partido. Se agregarán novedades conforme se acerque el horario de inicio.

En el caso de Necaxa, tampoco se cuenta con datos sobre bajas, suspensiones ni la posible alineación titular. La información se actualizará antes del pitazo inicial.

Forma

GUA

GUA - Formulario

ATL
W0-4
MON
L2-3
TIJ
W0-2
CAZ
W0-1
JUA
W1-0
Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
NEC

NEC - Formulario

ASL
L0-2
JUA
L1-0
MON
L10-0
TOL
L0-4
CAZ
L0-2
Gol marcado (encajado)
0/19
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
0/5

Chivas llega con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX Femenil. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante FC Juárez el 4 de octubre, y en ese tramo también golearon 4-0 al Atlas. En total, las tapatías marcaron ocho goles y recibieron cuatro durante ese período, con tres partidos consecutivos sin perder antes de la jornada más reciente.

Necaxa acumula cinco derrotas seguidas en la Liga MX Femenil. La más reciente fue una caída 2-0 ante Cruz Azul el 4 de octubre, y entre sus resultados más recientes destaca una derrota 10-0 ante Monterrey. Las Rayadas no han marcado goles en cuatro de sus últimos cinco partidos, con un único tanto anotado en todo ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CD Guadalajara ChivasEmpateNecaxa
5
0
0
Liga MX Femenil
Necaxa badge
Necaxa
NEC
0
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
2
F
Liga MX Femenil
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
4
Necaxa badge
Necaxa
NEC
0
F
Liga MX Femenil
Necaxa badge
Necaxa
NEC
0
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
3
F
Liga MX Femenil
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
3
Necaxa badge
Necaxa
NEC
1
F
Liga MX Femenil
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
4
Necaxa badge
Necaxa
NEC
0
F
16Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, con Chivas ganando 2-0 como visitante en cancha de Necaxa en la Liga MX Femenil. En los cinco antecedentes disponibles, Chivas no ha perdido ninguno, con cuatro victorias y un resultado aún por confirmar en ese conteo. Las tapatías han marcado 13 goles en ese período y Necaxa apenas uno.

Clasificación

Apertura Grupo B

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AmericaCF AmericaAME
119114712+3528
W
L
W
D
W
2
CD Guadalajara ChivasCD Guadalajara ChivasGUA
107032111+1021
W
W
W
L
W
3
Atletico de San LuisAtletico de San LuisASL
116142418+619
L
W
D
W
L
4
Pumas UNAMPumas UNAMPUM
115151917+216
W
L
D
W
L
5
AtlasAtlasATL
103341018-812
L
W
D
W
L
6
PachucaPachucaPAC
113171517-210
L
L
W
L
L
7
Club TijuanaClub TijuanaTIJ
113171425-1110
D
W
L
L
L
8
PueblaPueblaPUE
111191440-264
D
L
L
L
L
9
NecaxaNecaxaNEC
100010338-350
L
L
L
L
L
Playoff del campeonato

En el Apertura, Grupo B de la Liga MX Femenil, Chivas ocupa la segunda posición, lo que las coloca en zona de clasificación directa. Necaxa se encuentra en el noveno lugar, una posición que las deja fuera de los puestos de liguilla.

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