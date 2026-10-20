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Liga MX Femenil
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Cómo ver CD Guadalajara Chivas vs Necaxa: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

CD Guadalajara Chivas vs Necaxa
CD Guadalajara Chivas
Necaxa
Liga MX Femenil

Cómo ver el partido de Liga MX Femenil entre CD Guadalajara Chivas y Necaxa, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX Femenil - Jornada 11
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Cómo ver CD Guadalajara Chivas vs Necaxa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Chivas y Necaxa Femenil podrá seguirse en directo a través de las plataformas disponibles. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en línea para no perderte el encuentro.

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CD Guadalajara Chivas recibe a Necaxa en un duelo correspondiente a la Liga MX Femenil, con las Rojiblancas buscando consolidar su posición en la tabla del Apertura.

Chivas llega al partido en un buen momento. Las de Guadalajara han sumado cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos, mostrando solidez defensiva y capacidad goleadora que las ubica entre los equipos más regulares del torneo.

Necaxa, por su parte, atraviesa un tramo complicado. Las Rayadas no han podido sumar un solo punto en sus últimas cinco salidas, una racha que las tiene presionadas de cara a lo que resta del Apertura.

El historial entre ambos conjuntos favorece claramente a Chivas. Las Rojiblancas han dominado los enfrentamientos recientes con autoridad, algo que añade otro factor de presión sobre el equipo visitante.

El partido promete ser un examen claro del estado de cada equipo. Chivas querrá mantener su ritmo ganador, mientras Necaxa necesita urgentemente cortar su mala racha.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

No hay información disponible en este momento sobre el estado del plantel de Chivas de cara al partido, incluyendo posibles bajas por lesión o sanción. El equipo técnico no ha revelado alineación probable.

En el caso de Necaxa, tampoco se cuenta con datos sobre lesionadas, suspendidas o el once que podría presentar el cuerpo técnico. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el inicio del encuentro.

Forma

GUA

GUA - Formulario

ATL
W0-4
MON
L2-3
TIJ
W0-2
CAZ
W0-1
JUA
W1-0
Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
NEC

NEC - Formulario

ASL
L0-2
JUA
L1-0
MON
L10-0
TOL
L0-4
CAZ
L0-2
Gol marcado (encajado)
0/19
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
0/5

Chivas llega con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX Femenil. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante FC Juárez, y previamente golearon al Atlas por 4-0. En ese tramo de cinco encuentros, las Rojiblancas han marcado ocho goles y encajado cuatro, con su única derrota ante Monterrey por 3-2.

Necaxa, en cambio, acumula cinco derrotas consecutivas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue una caída por 0-2 ante Cruz Azul, mientras que el golpe más duro de la serie fue la goleada encajada ante Monterrey por 10-0. En ese período, las Rayadas no han marcado ningún gol y han recibido dieciocho en total.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CD Guadalajara ChivasEmpateNecaxa
5
0
0
Liga MX Femenil
Necaxa badge
Necaxa
NEC
0
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
2
F
Liga MX Femenil
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
4
Necaxa badge
Necaxa
NEC
0
F
Liga MX Femenil
Necaxa badge
Necaxa
NEC
0
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
3
F
Liga MX Femenil
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
3
Necaxa badge
Necaxa
NEC
1
F
Liga MX Femenil
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
4
Necaxa badge
Necaxa
NEC
0
F
16Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en febrero de 2026, con Chivas ganando por 2-0 como visitante en el estadio de Necaxa. En los últimos cinco duelos directos, Chivas ha ganado en cuatro ocasiones y Necaxa no ha logrado ninguna victoria. Las Rojiblancas han marcado trece goles y encajado únicamente uno en esos cinco enfrentamientos.

Clasificación

Apertura Grupo B

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AmericaCF AmericaAME
119114712+3528
W
L
W
D
W
2
CD Guadalajara ChivasCD Guadalajara ChivasGUA
107032111+1021
W
W
W
L
W
3
Atletico de San LuisAtletico de San LuisASL
116142418+619
L
W
D
W
L
4
Pumas UNAMPumas UNAMPUM
115151917+216
W
L
D
W
L
5
AtlasAtlasATL
103341018-812
L
W
D
W
L
6
PachucaPachucaPAC
113171517-210
L
L
W
L
L
7
Club TijuanaClub TijuanaTIJ
113171425-1110
D
W
L
L
L
8
PueblaPueblaPUE
111191440-264
D
L
L
L
L
9
NecaxaNecaxaNEC
100010338-350
L
L
L
L
L
Playoff del campeonato

En el Apertura Grupo B de la Liga MX Femenil, Chivas ocupa la segunda posición, lo que las sitúa en zona de clasificación directa a la siguiente fase. Necaxa se encuentra en el noveno lugar, una posición que las deja fuera de los puestos de avance y que hace de este partido un encuentro de gran importancia para sus aspiraciones en el torneo.

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