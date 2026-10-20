Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX Femenil - Jornada 11 20 oct 2026 - 23:07

Cómo ver CD Guadalajara Chivas vs Necaxa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Chivas y Necaxa Femenil podrá seguirse en directo a través de las plataformas disponibles. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en línea para no perderte el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

CD Guadalajara Chivas recibe a Necaxa en un duelo correspondiente a la Liga MX Femenil, con las Rojiblancas buscando consolidar su posición en la tabla del Apertura.

Chivas llega al partido en un buen momento. Las de Guadalajara han sumado cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos, mostrando solidez defensiva y capacidad goleadora que las ubica entre los equipos más regulares del torneo.

Necaxa, por su parte, atraviesa un tramo complicado. Las Rayadas no han podido sumar un solo punto en sus últimas cinco salidas, una racha que las tiene presionadas de cara a lo que resta del Apertura.

El historial entre ambos conjuntos favorece claramente a Chivas. Las Rojiblancas han dominado los enfrentamientos recientes con autoridad, algo que añade otro factor de presión sobre el equipo visitante.

El partido promete ser un examen claro del estado de cada equipo. Chivas querrá mantener su ritmo ganador, mientras Necaxa necesita urgentemente cortar su mala racha.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

No hay información disponible en este momento sobre el estado del plantel de Chivas de cara al partido, incluyendo posibles bajas por lesión o sanción. El equipo técnico no ha revelado alineación probable.

En el caso de Necaxa, tampoco se cuenta con datos sobre lesionadas, suspendidas o el once que podría presentar el cuerpo técnico. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el inicio del encuentro.

Forma

Chivas llega con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX Femenil. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante FC Juárez, y previamente golearon al Atlas por 4-0. En ese tramo de cinco encuentros, las Rojiblancas han marcado ocho goles y encajado cuatro, con su única derrota ante Monterrey por 3-2.

Necaxa, en cambio, acumula cinco derrotas consecutivas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue una caída por 0-2 ante Cruz Azul, mientras que el golpe más duro de la serie fue la goleada encajada ante Monterrey por 10-0. En ese período, las Rayadas no han marcado ningún gol y han recibido dieciocho en total.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en febrero de 2026, con Chivas ganando por 2-0 como visitante en el estadio de Necaxa. En los últimos cinco duelos directos, Chivas ha ganado en cuatro ocasiones y Necaxa no ha logrado ninguna victoria. Las Rojiblancas han marcado trece goles y encajado únicamente uno en esos cinco enfrentamientos.

Clasificación

En el Apertura Grupo B de la Liga MX Femenil, Chivas ocupa la segunda posición, lo que las sitúa en zona de clasificación directa a la siguiente fase. Necaxa se encuentra en el noveno lugar, una posición que las deja fuera de los puestos de avance y que hace de este partido un encuentro de gran importancia para sus aspiraciones en el torneo.