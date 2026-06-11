Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Canadá vs Bosnia and Herzegovina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina se puede seguir en directo a través de varios canales de televisión y plataformas de streaming. A continuación se detallan las opciones disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Canadá abre su participación en la Copa del Mundo 2026 ante Bosnia y Herzegovina este viernes 12 de junio en el Toronto Stadium, en un partido del Grupo B que marca el debut de los anfitriones en su propio torneo.

Los Rojos llegan al partido bajo la dirección de Jesse Marsch, con un esquema de presión alta y transiciones verticales que busca sacar partido de la velocidad y el atletismo de jugadores como Alphonso Davies y Jonathan David. Para Canadá, jugar en casa ante su afición es una oportunidad que no se repetirá en mucho tiempo.

Bosnia y Herzegovina llega al torneo con una historia reciente que merece atención. Los Zmajevi se clasificaron de forma dramática al eliminar a Italia en la final del repechaje europeo en Zenica, una victoria que sacudió al fútbol del continente y devolvió a los Dragones al escenario mundial por primera vez desde Brasil 2014.

El técnico Sergej Barbarez ha construido un equipo que combina solidez defensiva con un contragolpe directo y veloz. Figuras como Ermedin Demirović y el joven Esmir Bajraktarević representan la nueva generación bosnia, mientras que el capitán Edin Džeko, con 40 años, sigue siendo el referente emocional del grupo.

En la tabla del Grupo B, Bosnia y Herzegovina llega como líder, mientras que Canadá ocupa la segunda plaza. El duelo entre el co-anfitrión y el equipo que eliminó a Italia promete ser uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y los canales disponibles según tu región.

Noticias del equipo y escuadras

Canadá está dirigido por Jesse Marsch, aunque no se dispone de información confirmada sobre el once probable, bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. La información se actualizará cuando esté disponible.

Bosnia y Herzegovina llega a Toronto bajo las órdenes de Sergej Barbarez. Al igual que en el caso del equipo local, no hay datos confirmados sobre el once inicial, lesionados o suspendidos en este momento. Se añadirán novedades conforme se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Canadá llega al torneo con un registro de dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 ante Irlanda el 5 de junio, mientras que su última victoria fue un 2-0 frente a Uzbekistán el 2 de junio. En esos cinco partidos, los Rojos marcaron seis goles y encajaron tres, con resultados que incluyen un empate 2-2 ante Islandia y un 0-0 ante Túnez.

Bosnia y Herzegovina acumula dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco compromisos. El más reciente fue un empate 1-1 contra Panamá el 6 de junio. Entre sus resultados más destacados están las victorias ante Italia y Gales en la fase de clasificación europea, ambas por 1-1 en el marcador pero resueltas a favor de los Zmajevi. En total, Bosnia marcó cuatro goles y encajó cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles de enfrentamientos directos previos entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el registro proporcionado.

Clasificación

En el Grupo B de la Copa del Mundo, Bosnia y Herzegovina ocupa la primera posición, mientras que Canadá figura en segundo lugar.