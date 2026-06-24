Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Bosnia and Herzegovina vs Catar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás las opciones de emisión en vivo para este encuentro del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Bosnia y Herzegovina recibe a Catar en el Lumen Field de Seattle este miércoles 24 de junio, en el cierre del Grupo B de la Copa del Mundo 2026. El partido arranca a las 19:00 GMT (14:00 EST) y tiene carácter de eliminatoria directa para ambas selecciones.

Los Dragones llegan al partido en una situación comprometida. Tras el empate inicial ante Canadá (1-1), Bosnia sucumbió ante Suiza por 4-1 en Los Ángeles, un resultado que dejó al descubierto las fragilidades defensivas del equipo de Sergej Barbarez en la segunda parte. Con apenas un punto, solo la victoria les mantiene con opciones reales de avanzar a la Ronda de 32.

Catar, por su parte, afronta el partido en una crisis todavía más profunda. La goleada de 6-0 ante Canadá en Vancouver fue un golpe devastador, tanto en lo anímico como en lo disciplinario. Los Marrones llegan a Seattle igualados en puntos con Bosnia, pero con una diferencia de goles que los sitúa al borde de la eliminación.

El técnico Julen Lopetegui deberá recomponer un once de emergencia. La expulsión de Assim Madibo deja al equipo sin uno de sus pivotes defensivos, un problema de enorme magnitud para un equipo que depende del orden táctico para competir. El 1-1 ante Suiza en la primera jornada demostró que Catar puede ser sólido cuando mantiene la estructura, pero aquella versión parece lejana tras el naufragio en Vancouver.

Para Bosnia, el capitán Edin Džeko sigue siendo el referente ofensivo y el eje sobre el que Barbarez construye el juego. Su capacidad para retener el balón y asociarse con Ermedin Demirović será determinante para generar peligro ante una defensa catarí que deberá improvisar. El entrenador bosnio también debe gestionar la baja por sanción de Tarik Muharemovic en la zaga.

Un empate condena a ambas selecciones. Solo la victoria da opciones reales de clasificación, lo que convierte este partido en uno de los más abiertos y con mayor tensión táctica de toda la fase de grupos. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Sergej Barbarez no podrá contar con el central Tarik Muharemovic, sancionado para este partido. El resto de la plantilla está disponible, y el técnico bosnio apunta a un once con Nikola Vasilj bajo palos; Amar Dedic, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katic y Sead Kolasinac en defensa; Kerim Alajbegovic, Amar Memic, Ivan Sunjic y Benjamin Tahirovic en el centro del campo; con Edin Dzeko y Ermedin Demirovic como referentes ofensivos.

En el bando catarí, Julen Lopetegui tampoco puede contar con Assim Madibo, expulsado ante Canadá y también sancionado. El once proyectado sitúa a Mahmud Abunada en la portería; Ayoub Al Oui, Sultan Al Brake, Pedro Miguel y Boualem Khoukhi en defensa; Karim Boudiaf, Issa Laye y Jassem Gaber en el medio; con Akram Afif, Edmilson Junior y Yusuf Abdurisag como tridente atacante. Se esperan actualizaciones del equipo técnico antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 T. Muharemovic Lesiones y suspensiones 23 A. Madibo

Forma

Bosnia y Herzegovina acumula un balance de 1 victoria, 3 empates y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue la derrota por 4-1 ante Suiza en el Mundial el 18 de junio, resultado que rompió una racha de tres empates consecutivos. Antes de ese tropiezo, los Dragones habían igualado 1-1 con Canadá en la fase de grupos y firmado tablas en sendos amistosos ante Panamá (1-1) y Macedonia del Norte (0-0). Su único triunfo en esta secuencia llegó ante Italia en la clasificación europea (1-1 en el marcador, pero con victoria oficial). En total, Bosnia ha anotado cuatro goles y encajado cuatro en estos cinco partidos.

Catar presenta un registro de 0 victorias, 1 empate y 3 derrotas en sus últimos cinco compromisos. El encuentro más reciente fue la goleada encajada ante Canadá por 6-0 el 18 de junio, un resultado histórico y negativo para los Marrones. En la jornada anterior habían rescatado un punto ante Suiza (1-1). Fuera del Mundial, empataron 0-0 con El Salvador en un amistoso, perdieron 1-0 ante Irlanda y sufrieron una derrota por 3-0 ante Túnez en la Copa Árabe FIFA en diciembre de 2025. Catar ha marcado dos goles y encajado diez en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

BIH Último partidos QAT 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Bosnia and Herzegovina 1 - 1 Catar 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Los registros entre ambas selecciones son prácticamente inexistentes. El único precedente documentado entre Bosnia y Herzegovina y Catar data del 10 de agosto de 2010, cuando ambos equipos empataron 1-1 en un partido amistoso. Este enfrentamiento del Mundial 2026 en Seattle será, por tanto, solo su segunda reunión oficial conocida.

Clasificación

En la tabla del Grupo B de la Copa del Mundo, Bosnia y Herzegovina ocupa la tercera posición, mientras que Catar cierra el grupo en cuarta plaza.