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Cómo ver Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
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Cómo ver el partido de Bundesliga entre Borussia Dortmund y Eintracht Frankfurt, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt se puede ver en directo a través de Fox ONE. Accede al live stream del partido desde el enlace oficial del canal.

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El Signal Iduna Park recibe este sábado a Eintracht Frankfurt en un duelo de Bundesliga que llega en un momento de creciente presión para Borussia Dortmund. Niko Kovac busca consolidar la segunda posición en la tabla con una victoria que confirme el buen arranque de los suyos en la competición doméstica.

El BVB llega respaldado por el alivio que supuso el triunfo en Bakú ante Sabah FK en Champions League, un resultado que cortó una racha de tres partidos sin ganar. Serhou Guirassy fue el gran protagonista con un doblete, aunque el equipo mostró fragilidades defensivas que Kovac deberá corregir.

Eintracht Frankfurt atraviesa una campaña irregular. Los de Adolf Huetter ocupan la undécima plaza y vienen de una derrota abultada ante RB Leipzig, aunque lograron reaccionar con un triunfo ante Colonia en su último compromiso liguero.

El historial reciente entre ambos equipos apunta a encuentros disputados y con goles. Las últimas visitas de la SGE al Signal Iduna Park han deparado partidos abiertos, lo que alimenta las expectativas de un choque con alternativas.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Borussia Dortmund contra Eintracht Frankfurt alineaciones probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
page.match.formation.title
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
4-4-2
G. KobelG. KobelN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckJ. GadouJ. GadouW. AntonW. AntonF. NmechaF. NmechaJ. BellinghamJ. BellinghamJ. RyersonJ. RyersonD. SvenssonD. SvenssonE. NwaneriE. NwaneriM. BeierM. BeierS. GuirassyS. GuirassyN. AtuboluN. AtuboluR. KochR. KochK. KosugiK. KosugiN. CollinsN. CollinsL. BrassierL. BrassierN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliF. ChaibiF. ChaibiR. OnyedikaR. OnyedikaR. DoanR. DoanJ. BurkardtJ. BurkardtY. EbnoutalibY. Ebnoutalib
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Once inicial

Eintracht Frankfurt

Manager

  • N. Kovac
  • A. Huetter

Niko Kovac no podrá contar con Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma ni Konstantinos Karetsas, todos ellos en la lista de bajas por lesión. El once probable del BVB contempla a Gregor Kobel bajo palos, con una línea defensiva formada por Nico Schlotterbeck, Joane Gadou y Waldemar Anton, y Jobe Bellingham y Felix Nmecha en el centro del campo junto a Julian Ryerson, Daniel Svensson y Ethan Nwaneri, con Maximilian Beier y Serhou Guirassy en ataque.

Por parte de Eintracht Frankfurt, Adolf Huetter no dispondrá de Jessic Ngankam, Malik Pimpong, Nnamdi Collins ni Oscar Hoejlund. El once probable de los visitantes apunta a Noah Atubolu en portería, con Robin Koch, Keita Kosugi, Jeremiaha Maluze y Lilian Brassier en defensa, Mario Götze, Fares Chaibi y Raphael Onyedika en el mediocampo, y Ritsu Doan, Jonathan Burkardt y Younes Ebnoutalib formando el ataque.

Forma

BVB

BVB - Formulario

VFB
W0-1
SVW
D2-2
BOD
L1-0
FCU
D0-0
SAB
W1-2
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SGE

SGE - Formulario

M05
W1-3
SCF
D2-2
EBS
W4-0
RBL
L6-0
KOE
W1-0
Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Borussia Dortmund suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el triunfo 2-1 ante Sabah FK en la Champions League, que llegó tras el empate sin goles en casa de Union Berlin y la derrota 1-0 frente a Bodø/Glimt. En total, el BVB ha anotado seis goles y encajado cuatro en ese período, con una tendencia ofensiva que depende en gran medida de Guirassy.

Eintracht Frankfurt presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue el triunfo 1-0 ante Colonia, aunque antes sufrieron una goleada de 6-0 a manos de RB Leipzig. Los de Huetter han marcado ocho goles y recibido nueve en ese tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva notable.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Borussia DortmundEmpateEintracht Frankfurt
3
1
1
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
F
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
F
DFB-Pokal
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
F
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
F
8Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El duelo más reciente entre ambos equipos se disputó el 8 de mayo de 2026 en el Signal Iduna Park, con victoria del BVB por 3-2 en la Bundesliga. En los últimos cinco enfrentamientos, la serie está marcada por el equilibrio y los encuentros con muchos goles: los cruces han deparado empates, victorias alternas y un marcador agregado que evidencia que ninguno de los dos sabe cerrar bien los partidos ante el otro. La SGE ganó en su visita de enero de 2026 con un 3-3 que terminó en tablas, y también se impuso 2-0 en enero de 2025, lo que demuestra que Frankfurt ha sido capaz de puntuar en Dortmund en fechas recientes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
6420225+1714
W
D
W
W
D
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
D
D
W
W
W
3
FriburgoFriburgoSCF
6411156+913
L
W
D
W
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
W
W
W
D
W
5
Mainz 05Mainz 05M05
63121410+410
W
L
W
L
W
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
W
L
D
L
W
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
63031611+59
L
W
L
W
L
8
Werder BremenWerder BremenSVW
6231121209
D
D
W
D
W
9
HamburgoHamburgoHSV
6303615-99
W
W
W
L
L
10
AugsburgoAugsburgoFCA
62221612+48
L
D
L
D
W
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
W
L
D
W
L
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
6213811-37
L
W
L
D
L
13
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
W
L
L
W
L
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
L
L
W
L
L
15
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
L
L
D
W
D
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
D
L
W
L
L
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
D
W
L
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
71061122-113
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la Bundesliga, Borussia Dortmund ocupa la segunda posición, lo que le convierte en uno de los principales candidatos al título y da a este partido un peso específico para mantener la presión sobre el líder. Eintracht Frankfurt, undécima, necesita puntos para alejarse de la zona media-baja y recuperar consistencia en la competición.

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