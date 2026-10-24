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Bundesliga - Jornada 7 24 oct 2026 - 12:30 Signal Iduna Park

Cómo ver Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt se puede ver en directo a través de Fox ONE. Accede al live stream del partido desde el enlace oficial del canal.

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El Signal Iduna Park recibe este sábado a Eintracht Frankfurt en un duelo de Bundesliga que llega en un momento de creciente presión para Borussia Dortmund. Niko Kovac busca consolidar la segunda posición en la tabla con una victoria que confirme el buen arranque de los suyos en la competición doméstica.

El BVB llega respaldado por el alivio que supuso el triunfo en Bakú ante Sabah FK en Champions League, un resultado que cortó una racha de tres partidos sin ganar. Serhou Guirassy fue el gran protagonista con un doblete, aunque el equipo mostró fragilidades defensivas que Kovac deberá corregir.

Eintracht Frankfurt atraviesa una campaña irregular. Los de Adolf Huetter ocupan la undécima plaza y vienen de una derrota abultada ante RB Leipzig, aunque lograron reaccionar con un triunfo ante Colonia en su último compromiso liguero.

El historial reciente entre ambos equipos apunta a encuentros disputados y con goles. Las últimas visitas de la SGE al Signal Iduna Park han deparado partidos abiertos, lo que alimenta las expectativas de un choque con alternativas.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Niko Kovac no podrá contar con Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma ni Konstantinos Karetsas, todos ellos en la lista de bajas por lesión. El once probable del BVB contempla a Gregor Kobel bajo palos, con una línea defensiva formada por Nico Schlotterbeck, Joane Gadou y Waldemar Anton, y Jobe Bellingham y Felix Nmecha en el centro del campo junto a Julian Ryerson, Daniel Svensson y Ethan Nwaneri, con Maximilian Beier y Serhou Guirassy en ataque.

Por parte de Eintracht Frankfurt, Adolf Huetter no dispondrá de Jessic Ngankam, Malik Pimpong, Nnamdi Collins ni Oscar Hoejlund. El once probable de los visitantes apunta a Noah Atubolu en portería, con Robin Koch, Keita Kosugi, Jeremiaha Maluze y Lilian Brassier en defensa, Mario Götze, Fares Chaibi y Raphael Onyedika en el mediocampo, y Ritsu Doan, Jonathan Burkardt y Younes Ebnoutalib formando el ataque.

Forma

Borussia Dortmund suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el triunfo 2-1 ante Sabah FK en la Champions League, que llegó tras el empate sin goles en casa de Union Berlin y la derrota 1-0 frente a Bodø/Glimt. En total, el BVB ha anotado seis goles y encajado cuatro en ese período, con una tendencia ofensiva que depende en gran medida de Guirassy.

Eintracht Frankfurt presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue el triunfo 1-0 ante Colonia, aunque antes sufrieron una goleada de 6-0 a manos de RB Leipzig. Los de Huetter han marcado ocho goles y recibido nueve en ese tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva notable.

Historial de Enfrentamientos Directos

El duelo más reciente entre ambos equipos se disputó el 8 de mayo de 2026 en el Signal Iduna Park, con victoria del BVB por 3-2 en la Bundesliga. En los últimos cinco enfrentamientos, la serie está marcada por el equilibrio y los encuentros con muchos goles: los cruces han deparado empates, victorias alternas y un marcador agregado que evidencia que ninguno de los dos sabe cerrar bien los partidos ante el otro. La SGE ganó en su visita de enero de 2026 con un 3-3 que terminó en tablas, y también se impuso 2-0 en enero de 2025, lo que demuestra que Frankfurt ha sido capaz de puntuar en Dortmund en fechas recientes.

Clasificación

En la Bundesliga, Borussia Dortmund ocupa la segunda posición, lo que le convierte en uno de los principales candidatos al título y da a este partido un peso específico para mantener la presión sobre el líder. Eintracht Frankfurt, undécima, necesita puntos para alejarse de la zona media-baja y recuperar consistencia en la competición.