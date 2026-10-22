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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

Cómo ver Besiktas vs Crystal Palace en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Besiktas vs Crystal Palace se puede ver en directo a través de Claro Sports. A continuación encontrarás el canal y el enlace para seguir el partido en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Besiktas recibe a Crystal Palace en el Tupras Stadyumu de Estambul en un duelo de la UEFA Europa League que llega en un momento delicado para ambos conjuntos.

El equipo de Vincenzo Italiano atraviesa una racha irregular en la Süper Lig, aunque en Europa ha mostrado otra cara. Los negriblanchos suman una victoria y una derrota en sus últimas dos citas continentales, y necesitan sumar para no perder terreno en la clasificación.

Crystal Palace, dirigido por Pierre Sage, llega a Estambul con el ánimo por los suelos tras encajar una severa goleada ante Brighton en la Premier League. La visita al Amex Stadium dejó una imagen preocupante que el técnico francés querrá borrar cuanto antes.

En Europa, sin embargo, los Eagles han demostrado que son capaces de competir. Su participación en la Conference League la temporada pasada les dio rodaje continental, y Sage conoce bien la importancia de estos partidos para el proyecto del club.

Actualmente, Besiktas ocupa la cuarta posición del grupo en la Europa League, mientras que Crystal Palace se encuentra en el puesto quince. El partido tiene implicaciones directas para las aspiraciones de ambos en la fase de liga.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el lado local, Vincenzo Italiano prepara su once sin que se hayan confirmado novedades oficiales sobre bajas por lesión o sanción. La alineación probable se dará a conocer más cerca del partido.

En el bando visitante, Pierre Sage tampoco ha facilitado datos definitivos sobre el estado de su plantilla. Se actualizará la información sobre posibles ausencias conforme se acerque el encuentro.

Forma

Besiktas llega con un balance de dos victorias, cero empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue ante Trabzonspor por 2-0 en la Süper Lig, aunque antes de eso los turcos vencieron al Hoffenheim 3-2 en Europa League. En total, los de Italiano han marcado doce goles y encajado siete en ese tramo, con resultados muy dispares según la competición.

Crystal Palace acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la abultada derrota 5-0 ante Brighton en la Premier League, mientras que su mejor actuación llegó con el triunfo 3-1 sobre Nottingham Forest. Los Eagles han anotado cuatro goles y recibido once en ese período, lo que refleja la inestabilidad defensiva que arrastra el equipo de Sage.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Besiktas y Crystal Palace en competiciones oficiales. Será, por tanto, un duelo sin historial reciente entre ambos clubes a nivel europeo.

Clasificación

En la fase de liga de la Europa League, Besiktas ocupa la cuarta posición, mientras que Crystal Palace se encuentra en el decimoquinto puesto. El resultado de este partido tendrá un impacto directo en las opciones de clasificación de ambos equipos para las siguientes rondas.