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Cómo ver Besiktas vs Crystal Palace: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Besiktas vs Crystal Palace
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Cómo ver el partido de Europa League entre Besiktas y Crystal Palace, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Besiktas vs Crystal Palace en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Besiktas vs Crystal Palace se puede ver en directo a través de Claro Sports. A continuación encontrarás el canal y el enlace para seguir el partido en streaming.

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Besiktas recibe a Crystal Palace en el Tupras Stadyumu de Estambul en un duelo de la UEFA Europa League que llega en un momento delicado para ambos conjuntos.

El equipo de Vincenzo Italiano atraviesa una racha irregular en la Süper Lig, aunque en Europa ha mostrado otra cara. Los negriblanchos suman una victoria y una derrota en sus últimas dos citas continentales, y necesitan sumar para no perder terreno en la clasificación.

Crystal Palace, dirigido por Pierre Sage, llega a Estambul con el ánimo por los suelos tras encajar una severa goleada ante Brighton en la Premier League. La visita al Amex Stadium dejó una imagen preocupante que el técnico francés querrá borrar cuanto antes.

En Europa, sin embargo, los Eagles han demostrado que son capaces de competir. Su participación en la Conference League la temporada pasada les dio rodaje continental, y Sage conoce bien la importancia de estos partidos para el proyecto del club.

Actualmente, Besiktas ocupa la cuarta posición del grupo en la Europa League, mientras que Crystal Palace se encuentra en el puesto quince. El partido tiene implicaciones directas para las aspiraciones de ambos en la fase de liga.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Besiktas contra Crystal Palace alineaciones probables

Manager

  • V. Italiano

En el lado local, Vincenzo Italiano prepara su once sin que se hayan confirmado novedades oficiales sobre bajas por lesión o sanción. La alineación probable se dará a conocer más cerca del partido.

En el bando visitante, Pierre Sage tampoco ha facilitado datos definitivos sobre el estado de su plantilla. Se actualizará la información sobre posibles ausencias conforme se acerque el encuentro.

Forma

BJK

BJK - Formulario

OM
W4-1
AMS
L3-2
KOB
W2-1
TSG
W2-3
TRS
L2-0
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CRY

CRY - Formulario

LEE
D0-0
BRC
L0-2
NFO
W3-1
OL
L3-2
BHA
L5-0
Gol marcado (encajado)
5/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Besiktas llega con un balance de dos victorias, cero empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue ante Trabzonspor por 2-0 en la Süper Lig, aunque antes de eso los turcos vencieron al Hoffenheim 3-2 en Europa League. En total, los de Italiano han marcado doce goles y encajado siete en ese tramo, con resultados muy dispares según la competición.

Crystal Palace acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la abultada derrota 5-0 ante Brighton en la Premier League, mientras que su mejor actuación llegó con el triunfo 3-1 sobre Nottingham Forest. Los Eagles han anotado cuatro goles y recibido once en ese período, lo que refleja la inestabilidad defensiva que arrastra el equipo de Sage.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Besiktas y Crystal Palace en competiciones oficiales. Será, por tanto, un duelo sin historial reciente entre ambos clubes a nivel europeo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Europa League, Besiktas ocupa la cuarta posición, mientras que Crystal Palace se encuentra en el decimoquinto puesto. El resultado de este partido tendrá un impacto directo en las opciones de clasificación de ambos equipos para las siguientes rondas.

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