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Europa League - Jornada 2 15 oct 2026 - 15:00 Estadio da Luz

Cómo ver Benfica vs Celtic en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Benfica y Celtic se puede ver en directo en Estados Unidos a través de Claro Sports. Consulta las opciones de emisión disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Benfica recibe a Celtic en el Estadio da Luz de Lisboa en un duelo de la UEFA Europa League que pone frente a frente a dos clubes con una larga historia en las competiciones europeas.

Marco Silva prepara a su equipo para un partido que llega en un momento de sólida forma doméstica. Los de Lisboa vienen de ganar cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y afrontan este encuentro con confianza, aunque con la derrota ante el FC Oporto aún reciente.

Sin embargo, el técnico portugués ha lanzado un mensaje claro a los suyos: Celtic es un nombre grande en Europa y no puede ser subestimado. Su homólogo en el banquillo visitante, Martin O'Neill, llega a Lisboa buscando dar un golpe de autoridad tras un tramo difícil de resultados.

El conjunto escocés, líder de la Premiership, ha encadenado tres derrotas consecutivas en todas las competiciones antes de su victoria más reciente ante Motherwell. La situación interna en el club ha generado incertidumbre, aunque O'Neill ha confirmado que sigue comprometido con el proyecto.

El mediocampista Georgiy Sudakov se ha sumado al mensaje de alerta de Silva, pidiendo concentración máxima ante un rival que, pese a sus dificultades recientes, sabe competir en Europa. La Europa League ofrece a Celtic la oportunidad de recuperar sensaciones positivas lejos de Glasgow.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Marco Silva no ha facilitado una alineación probable confirmada para el partido, y el cuerpo técnico del Benfica no ha reportado bajas por lesión ni sanción de cara a este encuentro. Se esperan novedades más cercanas al inicio del partido.

En el bando visitante, Martin O'Neill tampoco ha dado a conocer su once inicial ni ha informado sobre ausencias por lesión o suspensión. La información sobre ambos equipos se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

Benfica llega al partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Guimarães en la Primeira Liga el 11 de octubre. Antes de eso, el equipo venció al AC Milán 2-0 en la Europa League y goleó al Moreirense 4-0 en liga. La única derrota en ese tramo llegó ante el FC Oporto por 3-1. En conjunto, Benfica ha marcado 10 goles y encajado cuatro en esos cinco partidos.

Celtic presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente fue un 2-0 ante Motherwell en la Premiership el 11 de octubre. En ese mismo período, el equipo cayó ante Rangers en liga por 1-0, perdió 3-1 ante Ferencváros en la Europa League y encajó una derrota 3-0 ante Rangers en la Copa de la Liga. Celtic ha marcado tres goles y encajado cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 20 de noviembre de 2012 en la Liga de Campeones, con victoria de Benfica por 2-1 en el Estadio da Luz. En los últimos cinco duelos registrados entre ambos clubes, todos en la Liga de Campeones, Benfica acumula tres victorias frente a una de Celtic, con un empate. Los portugueses han marcado siete goles y encajado dos en esos encuentros.

Clasificación

En la Europa League, Benfica ocupa la séptima posición, mientras que Celtic figura en el puesto 28. Esa diferencia en la clasificación sitúa a los locales en zona de clasificación directa a la siguiente ronda y a los visitantes en una posición comprometida que hace de este partido un encuentro de alto valor para el conjunto escocés.