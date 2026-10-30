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Dónde ver Bayern Múnich vs Borussia Dortmund: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
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GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Bundesliga entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund hoy. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, lesionados y sancionados, la hora de inicio del partido y más.

El Allianz Arena de Múnich acoge este sábado el clásico de la Bundesliga entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, un duelo que define el techo de la liga alemana en esta fase temprana de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Bundesliga - Jornada 8
Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs Borussia Dortmund en directo

El Bayern Múnich vs Borussia Dortmund se puede ver en vivo a través de Fox ONE. Accede a la transmisión en directo desde su plataforma oficial.

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Acerca del encuentro

El Bayern llega como líder del campeonato, aunque con bajas de peso que complican la preparación del técnico interino Aaron Danks. Manuel Neuer sigue descartado por molestias en el pie, y Jamal Musiala tampoco estará disponible. A pesar de ello, el equipo bávaro viene de golear 6-1 al Magdeburgo en la DFB-Pokal y de imponerse al Friburgo en la jornada anterior de liga.

El Dortmund, segundo en la tabla con los mismos puntos que el Bayern, llega con buen ritmo competitivo. Niko Kovac acumula victorias ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga y ante el Werder Bremen en copa, aunque su semana estuvo marcada por la polémica arbitral tras el penalti concedido contra su equipo en ese último partido.

Kovac no ha ocultado su malestar con las decisiones arbitrales recientes. En rueda de prensa, el técnico croata exigió una actuación de máximo nivel tanto al árbitro principal como al VAR, que tras el cambio de última hora recaerá en Tobias Stieler. El historial del colegiado con el BVB no es precisamente tranquilizador para la afición borusser.

El morbo del partido no se agota en el marcador. El futuro de Harry Kane sigue siendo tema de conversación en Múnich: el delantero inglés, máximo referente del ataque bávaro, negocia una renovación con el club. Lothar Matthäus propuso públicamente una fórmula de dos años más uno vinculado a minutos jugados para superar las dudas sobre la edad del jugador.

Con ambos equipos igualados en puntos y separados únicamente por la diferencia de goles en la clasificación, el resultado de este sábado podría marcar el primer punto de inflexión real en la lucha por el título.

Noticias de los equipos y escuadras

Bayern Múnich contra Borussia Dortmund alineaciones probables

4-2-3-1
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
Formación
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
3-4-2-1
J. UrbigJ. UrbigJ. StanisicJ. StanisicK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahD. UpamecanoD. UpamecanoJ. KimmichJ. KimmichA. PavlovicA. PavlovicA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseI. SaibariI. SaibariH. KaneH. KaneG. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouW. AntonW. AntonN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckJ. RyersonJ. RyersonC. ChukwuemekaC. ChukwuemekaF. NmechaF. NmechaD. SvenssonD. SvenssonJ. BellinghamJ. BellinghamJ. VeermanJ. VeermanS. GuirassyS. Guirassy
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
4-2-3-1
Bayern Múnich

Once inicial

Borussia Dortmund

Manager

  • A. Danks
  • N. Kovac

El Bayern Múnich afronta el partido con varias ausencias importantes. Manuel Neuer continúa sin estar disponible por molestias en el pie, y junto a él tampoco podrán actuar Jamal Musiala, Luis Díaz, Tarek Buchmann ni Bara Ndiaye. Joshua Kimmich, que se perdió los últimos tres partidos por el fallecimiento de su padre, completó su primer entrenamiento grupal el viernes y podría entrar en el once proyectado, que incluye a Jonas Urbig bajo palos y a Harry Kane como referencia ofensiva junto a Michael Olise e Ismael Saibari.

El Borussia Dortmund, dirigido por Niko Kovac, no podrá contar con Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma ni Konstantinos Karetsas. El once probable sitúa a Gregor Kobel en portería, con Jobe Bellingham y Joey Veerman en las bandas y Serhou Guirassy como delantero centro.

Forma

FCB

FCB - Formulario

VIK
D3-3
RBL
W6-1
ARS
D2-2
SCF
W1-3
FCM
W6-1
Gol marcado (encajado)
20/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
BVB

BVB - Formulario

BOD
L1-0
FCU
D0-0
SAB
W1-2
SGE
W1-0
SVW
W3-2
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Bayern Múnich presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con dieciséis goles anotados y ocho encajados. El resultado más reciente fue una goleada 6-1 ante el Magdeburgo en la DFB-Pokal; antes, los bávaros habían vencido 3-1 al Friburgo en la Bundesliga y aplastado 6-1 al RB Leipzig.

El Borussia Dortmund acumula tres victorias, un empate y una derrota en ese mismo periodo. Su partido más reciente fue el triunfo 3-2 ante el Werder Bremen en copa, precedido por la victoria 1-0 ante el Eintracht Frankfurt en liga. La única derrota llegó en la Champions League ante el Bodø/Glimt.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Bayern MúnichEmpateBorussia Dortmund
3
2
0
Supercopa
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
10Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de agosto de 2026 en la Supercopa alemana, con victoria del Bayern por 2-1. En los últimos cinco duelos directos, el Bayern suma tres victorias, un empate y una derrota, con diez goles a favor y siete en contra. El único triunfo reciente del Dortmund se produjo en la Bundesliga de la temporada 2024-25, cuando ganó 2-1 en el Signal Iduna Park.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
7520256+1917
W
W
D
W
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
W
D
D
W
W
3
FriburgoFriburgoSCF
7412169+713
L
L
W
D
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
L
W
W
W
D
5
ElversbergElversbergELV
84131616013
W
L
W
L
D
6
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
W
L
W
L
W
7
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
W
D
D
W
D
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
L
L
W
L
W
9
AugsburgoAugsburgoFCA
72321713+49
D
L
D
L
D
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
W
W
L
L
W
11
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
L
W
W
W
L
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
7223811-38
D
L
W
L
D
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
W
D
L
W
L
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
L
W
L
D
W
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
L
L
W
L
L
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
D
L
L
D
W
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
D
D
W
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
71061122-113
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

Bayern Múnich y Borussia Dortmund ocupan la primera y segunda posición de la Bundesliga respectivamente, ambos con 17 puntos. El partido de este sábado puede definir quién toma el mando en solitario de la tabla en esta fase de la temporada.

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