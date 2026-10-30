Dónde ver Bayern Múnich vs Borussia Dortmund: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Allianz Arena de Múnich acoge este sábado el clásico de la Bundesliga entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, un duelo que define el techo de la liga alemana en esta fase temprana de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Bundesliga - Jornada 8 31 oct 2026 - 13:30 Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs Borussia Dortmund en directo

El Bayern Múnich vs Borussia Dortmund se puede ver en vivo a través de Fox ONE. Accede a la transmisión en directo desde su plataforma oficial.

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Acerca del encuentro

El Bayern llega como líder del campeonato, aunque con bajas de peso que complican la preparación del técnico interino Aaron Danks. Manuel Neuer sigue descartado por molestias en el pie, y Jamal Musiala tampoco estará disponible. A pesar de ello, el equipo bávaro viene de golear 6-1 al Magdeburgo en la DFB-Pokal y de imponerse al Friburgo en la jornada anterior de liga.

El Dortmund, segundo en la tabla con los mismos puntos que el Bayern, llega con buen ritmo competitivo. Niko Kovac acumula victorias ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga y ante el Werder Bremen en copa, aunque su semana estuvo marcada por la polémica arbitral tras el penalti concedido contra su equipo en ese último partido.

Kovac no ha ocultado su malestar con las decisiones arbitrales recientes. En rueda de prensa, el técnico croata exigió una actuación de máximo nivel tanto al árbitro principal como al VAR, que tras el cambio de última hora recaerá en Tobias Stieler. El historial del colegiado con el BVB no es precisamente tranquilizador para la afición borusser.

El morbo del partido no se agota en el marcador. El futuro de Harry Kane sigue siendo tema de conversación en Múnich: el delantero inglés, máximo referente del ataque bávaro, negocia una renovación con el club. Lothar Matthäus propuso públicamente una fórmula de dos años más uno vinculado a minutos jugados para superar las dudas sobre la edad del jugador.

Con ambos equipos igualados en puntos y separados únicamente por la diferencia de goles en la clasificación, el resultado de este sábado podría marcar el primer punto de inflexión real en la lucha por el título.

Noticias de los equipos y escuadras

El Bayern Múnich afronta el partido con varias ausencias importantes. Manuel Neuer continúa sin estar disponible por molestias en el pie, y junto a él tampoco podrán actuar Jamal Musiala, Luis Díaz, Tarek Buchmann ni Bara Ndiaye. Joshua Kimmich, que se perdió los últimos tres partidos por el fallecimiento de su padre, completó su primer entrenamiento grupal el viernes y podría entrar en el once proyectado, que incluye a Jonas Urbig bajo palos y a Harry Kane como referencia ofensiva junto a Michael Olise e Ismael Saibari.

El Borussia Dortmund, dirigido por Niko Kovac, no podrá contar con Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma ni Konstantinos Karetsas. El once probable sitúa a Gregor Kobel en portería, con Jobe Bellingham y Joey Veerman en las bandas y Serhou Guirassy como delantero centro.

Forma

El Bayern Múnich presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con dieciséis goles anotados y ocho encajados. El resultado más reciente fue una goleada 6-1 ante el Magdeburgo en la DFB-Pokal; antes, los bávaros habían vencido 3-1 al Friburgo en la Bundesliga y aplastado 6-1 al RB Leipzig.

El Borussia Dortmund acumula tres victorias, un empate y una derrota en ese mismo periodo. Su partido más reciente fue el triunfo 3-2 ante el Werder Bremen en copa, precedido por la victoria 1-0 ante el Eintracht Frankfurt en liga. La única derrota llegó en la Champions League ante el Bodø/Glimt.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de agosto de 2026 en la Supercopa alemana, con victoria del Bayern por 2-1. En los últimos cinco duelos directos, el Bayern suma tres victorias, un empate y una derrota, con diez goles a favor y siete en contra. El único triunfo reciente del Dortmund se produjo en la Bundesliga de la temporada 2024-25, cuando ganó 2-1 en el Signal Iduna Park.

Clasificación

Bayern Múnich y Borussia Dortmund ocupan la primera y segunda posición de la Bundesliga respectivamente, ambos con 17 puntos. El partido de este sábado puede definir quién toma el mando en solitario de la tabla en esta fase de la temporada.