Cómo ver Barcelona vs Getafe: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

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Barcelona vs Getafe
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GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Barcelona y Getafe. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Barcelona recibe al Getafe en el Spotify Camp Nou en un partido de Primera División que llega en un momento de notable contraste entre ambos clubes. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 8
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Acerca del encuentro

El equipo de Hans-Dieter Flick atraviesa un estado de forma sobresaliente. Cinco victorias consecutivas en todas las competiciones han consolidado al conjunto azulgrana como el referente del fútbol español esta temporada, con una producción ofensiva que pocos rivales han podido contener.

El Getafe, dirigido por Pepe Bordalas, llega con un balance más irregular. Los madrileños han sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos, lo que refleja las dificultades de un equipo que busca estabilidad en la tabla.

Las bajas son un factor determinante para el local. Flick no podrá contar con varios jugadores importantes, lo que obliga a ajustes en un once que, pese a todo, mantiene una calidad individual considerable.

Por parte visitante, Bordalas también gestiona su propia lista de ausencias, aunque el técnico valenciano es conocido por su capacidad para construir equipos compactos y difíciles de batir independientemente del plantel disponible.

Noticias de los equipos y escuadras

Barcelona contra Getafe alineaciones probables

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formación
Getafe crest
Getafe
GET
5-3-2
Joan GarcíaJoan GarcíaJoão CanceloJoão CanceloX. EspartX. EspartPau CubarsíPau CubarsíG. MartinG. MartinL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezRodriRodriK. AdeyemiK. AdeyemiPedriPedriG. JesusG. JesusD. SoriaD. SoriaZ. RomeroZ. RomeroDjeneDjeneA. GarciaA. GarciaN. GudeljN. GudeljJ. MojicaJ. MojicaO. MangalaO. MangalaR. TerratsR. Terratsteam-logoF. SerranoE. UnalE. UnalI. AzonI. Azon
Getafe crest
Getafe
GET
4-2-3-1
Barcelona

Once inicial

Getafe

Manager

  • H. Flick
  • P. Bordalas

Hans-Dieter Flick no podrá contar con Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu, Eric García ni Raphinha, todos ellos en la lista de bajas. El once probable del Barcelona incluye a Dominik Livakovic; João Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsí, Jules Kounde; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rodri, Anthony Gordon; Pedri; y Gabriel Jesus.

Pepe Bordalas también gestiona ausencias en el Getafe, con Christantus Uche, Juanmi, Kiko, Abdelkabir Abqar y Martin Satriano fuera de la convocatoria. El once proyectado de los madrileños apunta a David Soria; Johan Mojica, Djene, Andres Garcia, Zaid Abner Romero; Francho Serrano, Nemanja Gudelj, Ramon Terrats; Ivan Azon, Borja Mayoral; y Enes Unal.

Forma

BAR

BAR - Formulario

VAL
W0-5
FEY
W5-1
LEV
W2-4
SAN
W7-2
SEV
W1-3
Gol marcado (encajado)
24/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
GET

GET - Formulario

OSA
L1-0
CEL
D1-1
COR
D1-1
BET
L1-0
MAL
W1-0
Gol marcado (encajado)
3/4
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Barcelona llega con un pleno de victorias en sus últimos cinco encuentros, con un balance de cinco triunfos, cero empates y cero derrotas. El equipo de Flick goleó al Racing Santander por 7-2 en su partido más reciente en liga antes del parón, y también venció al Feyenoord por 5-1 en la Liga de Campeones. A lo largo de esas cinco jornadas, los azulgranas han marcado 19 goles y encajado solo 7, una cifra que refleja su dominio ofensivo.

El Getafe presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue por 1-0 ante el Málaga, aunque también acumula caídas ante el Real Betis y el Osasuna, ambas por el mismo resultado. Los visitantes han marcado 4 goles y encajado 3 en ese período, con una tendencia a los encuentros ajustados.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BarcelonaEmpateGetafe
4
1
0
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Getafe badge
Getafe
GET
0
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Getafe badge
Getafe
GET
0
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
Getafe badge
Getafe
GET
0
F
11Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 25 de abril de 2026, con victoria del Barcelona por 0-2 en el estadio del Getafe en Primera División. En los últimos cinco duelos directos, el Barcelona acumula tres victorias, un empate y una derrota, con un marcador global ampliamente favorable al conjunto catalán. El único partido sin ganador entre ambos fue el 1-1 registrado en enero de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
12
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
20
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

El Barcelona ocupa el primer puesto de Primera División, mientras que el Getafe se sitúa en la undécima posición. El partido enfrenta, por tanto, al líder del campeonato contra un equipo de la zona media de la tabla que busca escalar posiciones.

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