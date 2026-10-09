Cómo ver Barcelona vs Getafe: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

El Barcelona recibe al Getafe en el Spotify Camp Nou en un partido de Primera División que llega en un momento de notable contraste entre ambos clubes. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 8 10 oct 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

Cómo sintonizar el Barcelona vs Getafe

El Barcelona vs Getafe se puede seguir en directo a través de Sky Sports y ESPN Deportes.

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Acerca del encuentro

El equipo de Hans-Dieter Flick atraviesa un estado de forma sobresaliente. Cinco victorias consecutivas en todas las competiciones han consolidado al conjunto azulgrana como el referente del fútbol español esta temporada, con una producción ofensiva que pocos rivales han podido contener.

El Getafe, dirigido por Pepe Bordalas, llega con un balance más irregular. Los madrileños han sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos, lo que refleja las dificultades de un equipo que busca estabilidad en la tabla.

Las bajas son un factor determinante para el local. Flick no podrá contar con varios jugadores importantes, lo que obliga a ajustes en un once que, pese a todo, mantiene una calidad individual considerable.

Por parte visitante, Bordalas también gestiona su propia lista de ausencias, aunque el técnico valenciano es conocido por su capacidad para construir equipos compactos y difíciles de batir independientemente del plantel disponible.

Noticias de los equipos y escuadras

Hans-Dieter Flick no podrá contar con Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu, Eric García ni Raphinha, todos ellos en la lista de bajas. El once probable del Barcelona incluye a Dominik Livakovic; João Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsí, Jules Kounde; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rodri, Anthony Gordon; Pedri; y Gabriel Jesus.

Pepe Bordalas también gestiona ausencias en el Getafe, con Christantus Uche, Juanmi, Kiko, Abdelkabir Abqar y Martin Satriano fuera de la convocatoria. El once proyectado de los madrileños apunta a David Soria; Johan Mojica, Djene, Andres Garcia, Zaid Abner Romero; Francho Serrano, Nemanja Gudelj, Ramon Terrats; Ivan Azon, Borja Mayoral; y Enes Unal.

Forma

El Barcelona llega con un pleno de victorias en sus últimos cinco encuentros, con un balance de cinco triunfos, cero empates y cero derrotas. El equipo de Flick goleó al Racing Santander por 7-2 en su partido más reciente en liga antes del parón, y también venció al Feyenoord por 5-1 en la Liga de Campeones. A lo largo de esas cinco jornadas, los azulgranas han marcado 19 goles y encajado solo 7, una cifra que refleja su dominio ofensivo.

El Getafe presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue por 1-0 ante el Málaga, aunque también acumula caídas ante el Real Betis y el Osasuna, ambas por el mismo resultado. Los visitantes han marcado 4 goles y encajado 3 en ese período, con una tendencia a los encuentros ajustados.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 25 de abril de 2026, con victoria del Barcelona por 0-2 en el estadio del Getafe en Primera División. En los últimos cinco duelos directos, el Barcelona acumula tres victorias, un empate y una derrota, con un marcador global ampliamente favorable al conjunto catalán. El único partido sin ganador entre ambos fue el 1-1 registrado en enero de 2025.

Clasificación

El Barcelona ocupa el primer puesto de Primera División, mientras que el Getafe se sitúa en la undécima posición. El partido enfrenta, por tanto, al líder del campeonato contra un equipo de la zona media de la tabla que busca escalar posiciones.