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Cómo ver Atlanta United vs Inter Miami CF: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Atlanta United vs Inter Miami CF
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Inter Miami CF
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Cómo ver el partido de Major League Soccer entre Atlanta United y Inter Miami CF, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Major League Soccer - Jornada 30
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Cómo ver Atlanta United vs Inter Miami CF en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlanta United e Inter Miami CF se puede ver en directo a través de Apple TV. En la temporada 2026, toda la cobertura de la MLS está integrada directamente en la suscripción estándar de Apple TV, sin necesidad de ningún pase adicional. Todos los partidos de la temporada regular, los playoffs y la Leagues Cup están incluidos.

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Inter Miami CF visita el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en un duelo de la temporada regular de la Major League Soccer que llega en un momento crucial para ambos clubes.

El equipo de Kily Gonzalez llega a Georgia con el viento a favor. La victoria por 2-0 ante New York City FC en su último partido les aseguró la clasificación para los playoffs de la MLS 2026, y Lionel Messi continúa siendo el hilo conductor de todo lo que hace el equipo en el tramo final de la temporada.

Sentados en el segundo puesto de la Conferencia Este, los de Miami tienen margen para gestionar el partido. Con tres victorias en sus últimos cinco encuentros y diez goles anotados en ese período, la dinámica del equipo es sólida de cara a la postemporada.

Atlanta United, dirigido por Gerardo Martino, afronta una situación bien distinta. Los Five Stripes ocupan el decimocuarto lugar en el Este y necesitan puntos con urgencia si quieren mantener viva cualquier esperanza de entrar en la pelea por los playoffs. La victoria por 3-0 ante CF Montreal en la última jornada ofrece algo de oxígeno, pero la irregularidad ha marcado su temporada.

Este partido representa una de las mejores oportunidades restantes para que Atlanta recorte distancias. Jugar en casa ante un rival ya clasificado tiene su lógica, aunque Miami no ha dado señales de querer bajar el ritmo.

A continuación encontrarás toda la información necesaria para seguir el partido en directo, incluyendo canal de TV, opciones de live stream y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Atlanta United contra Inter Miami CF alineaciones probables

Manager

  • G. Martino

Gerardo Martino no ha confirmado una alineación probable para Atlanta United de cara a este encuentro. Por el momento no hay información disponible sobre lesiones ni sanciones en el equipo local, y las novedades se irán actualizando conforme el club publique noticias oficiales antes del partido.

Kily Gonzalez tampoco ha desvelado una alineación prevista para Inter Miami CF. No constan bajas por lesión ni suspensión entre los visitantes, aunque cabe señalar que Messi tiene previsto viajar a España la próxima semana para recoger el Premio Princesa de Asturias del Deporte en Oviedo, regresando al equipo dos días antes del siguiente compromiso. El XI proyectado se publicará cuando esté disponible.

Forma

ATL

ATL - Formulario

DCU
D0-0
POT
W0-1
NYC
D2-2
CIN
L1-3
MTL
W0-3
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MIA

MIA - Formulario

CRU
W2-0
SDI
D2-2
COL
L2-1
DCU
W4-0
NYC
W2-0
Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Atlanta United llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante CF Montreal, aunque antes de eso cayeron 1-3 ante FC Cincinnati. Los de Martino han marcado seis goles y encajado otros seis en ese tramo, lo que refleja un equipo capaz de anotar pero con una solidez defensiva que no termina de asentarse.

Inter Miami presenta uno de los registros más sólidos de la conferencia en las últimas semanas. Con tres victorias, un empate y una sola derrota en sus últimos cinco partidos, y diez goles a favor por solo cuatro en contra, el equipo de Gonzalez llega a Atlanta como el conjunto en mejor estado de forma de este duelo. La goleada por 4-0 al DC United y el 2-0 ante New York City FC que selló su billete a los playoffs son los resultados más representativos de ese buen momento.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Atlanta UnitedEmpateInter Miami CF
2
1
2
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
2
F
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
0
F
Major League Soccer
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
F
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
3
F
Major League Soccer
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
2
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
F
8Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron4/5

El último enfrentamiento entre estos dos equipos tuvo lugar en septiembre de 2026, cuando Inter Miami y Atlanta United empataron 2-2 en un partido de la temporada regular de la MLS. En el balance de los últimos cinco duelos directos, Miami tiene el dominio claro con tres victorias frente a las dos de Atlanta, incluyendo una contundente victoria por 4-0 en casa en octubre de 2025 y un triunfo por 2-1 en el propio Mercedes-Benz Stadium en marzo de ese mismo año.

Clasificación

Oriental

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Nashville SCNashville SCNSC
2920636322+4166
W
W
W
W
D
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
29141057050+2052
W
W
L
D
D
3
Revolución de Nueva InglaterraRevolución de Nueva InglaterraNER
29154104841+749
W
L
L
W
W
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
2914695243+948
L
W
W
W
L
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
2913795143+846
L
W
L
W
D
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
29136105946+1345
W
W
W
W
W
7
Orlando CityOrlando CityORL
29115135469-1538
D
W
L
L
W
8
Nueva York Red BullsNueva York Red BullsRNY
29106133954-1536
L
W
L
W
W
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
2899106068-836
L
W
L
D
D
10
New York City FCNew York City FCNYC
2989124240+233
L
L
D
L
W
11
Toronto FCToronto FCTFC
29712104455-1133
D
W
L
L
L
12
DC UnitedDC UnitedDCU
2871293647-1133
W
L
D
L
D
13
Columbus CrewColumbus CrewCOL
2995154447-332
W
L
W
W
L
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
2986153648-1230
W
L
D
W
D
15
CF MontrealCF MontrealMTL
2966173559-2424
L
L
W
L
L
Playoff de la Conferencia Este del Campeonato
Liga de Campeones de la CONCACAF

En la Conferencia Este de la MLS, Inter Miami ocupa el segundo puesto, mientras que Atlanta United se sitúa en el decimocuarto lugar, fuera de las posiciones de playoff.

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