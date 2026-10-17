Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Major League Soccer - Jornada 30 17 oct 2026 - 19:30 Mercedes-Benz Stadium

Cómo ver Atlanta United vs Inter Miami CF en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlanta United e Inter Miami CF se puede ver en directo a través de Apple TV. En la temporada 2026, toda la cobertura de la MLS está integrada directamente en la suscripción estándar de Apple TV, sin necesidad de ningún pase adicional. Todos los partidos de la temporada regular, los playoffs y la Leagues Cup están incluidos.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Inter Miami CF visita el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en un duelo de la temporada regular de la Major League Soccer que llega en un momento crucial para ambos clubes.

El equipo de Kily Gonzalez llega a Georgia con el viento a favor. La victoria por 2-0 ante New York City FC en su último partido les aseguró la clasificación para los playoffs de la MLS 2026, y Lionel Messi continúa siendo el hilo conductor de todo lo que hace el equipo en el tramo final de la temporada.

Sentados en el segundo puesto de la Conferencia Este, los de Miami tienen margen para gestionar el partido. Con tres victorias en sus últimos cinco encuentros y diez goles anotados en ese período, la dinámica del equipo es sólida de cara a la postemporada.

Atlanta United, dirigido por Gerardo Martino, afronta una situación bien distinta. Los Five Stripes ocupan el decimocuarto lugar en el Este y necesitan puntos con urgencia si quieren mantener viva cualquier esperanza de entrar en la pelea por los playoffs. La victoria por 3-0 ante CF Montreal en la última jornada ofrece algo de oxígeno, pero la irregularidad ha marcado su temporada.

Este partido representa una de las mejores oportunidades restantes para que Atlanta recorte distancias. Jugar en casa ante un rival ya clasificado tiene su lógica, aunque Miami no ha dado señales de querer bajar el ritmo.

A continuación encontrarás toda la información necesaria para seguir el partido en directo, incluyendo canal de TV, opciones de live stream y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Gerardo Martino no ha confirmado una alineación probable para Atlanta United de cara a este encuentro. Por el momento no hay información disponible sobre lesiones ni sanciones en el equipo local, y las novedades se irán actualizando conforme el club publique noticias oficiales antes del partido.

Kily Gonzalez tampoco ha desvelado una alineación prevista para Inter Miami CF. No constan bajas por lesión ni suspensión entre los visitantes, aunque cabe señalar que Messi tiene previsto viajar a España la próxima semana para recoger el Premio Princesa de Asturias del Deporte en Oviedo, regresando al equipo dos días antes del siguiente compromiso. El XI proyectado se publicará cuando esté disponible.

Forma

Atlanta United llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante CF Montreal, aunque antes de eso cayeron 1-3 ante FC Cincinnati. Los de Martino han marcado seis goles y encajado otros seis en ese tramo, lo que refleja un equipo capaz de anotar pero con una solidez defensiva que no termina de asentarse.

Inter Miami presenta uno de los registros más sólidos de la conferencia en las últimas semanas. Con tres victorias, un empate y una sola derrota en sus últimos cinco partidos, y diez goles a favor por solo cuatro en contra, el equipo de Gonzalez llega a Atlanta como el conjunto en mejor estado de forma de este duelo. La goleada por 4-0 al DC United y el 2-0 ante New York City FC que selló su billete a los playoffs son los resultados más representativos de ese buen momento.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre estos dos equipos tuvo lugar en septiembre de 2026, cuando Inter Miami y Atlanta United empataron 2-2 en un partido de la temporada regular de la MLS. En el balance de los últimos cinco duelos directos, Miami tiene el dominio claro con tres victorias frente a las dos de Atlanta, incluyendo una contundente victoria por 4-0 en casa en octubre de 2025 y un triunfo por 2-1 en el propio Mercedes-Benz Stadium en marzo de ese mismo año.

Clasificación

En la Conferencia Este de la MLS, Inter Miami ocupa el segundo puesto, mientras que Atlanta United se sitúa en el decimocuarto lugar, fuera de las posiciones de playoff.