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Cómo ver Athletic Club vs Getafe: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

Athletic Club vs Getafe
Athletic Club
Getafe
Primera División

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Athletic Club y Getafe. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Athletic Club recibe a Getafe en San Mamés en un partido de Primera División que llega en un momento de máxima tensión para el conjunto visitante. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 10
San Mames

Cómo ver Athletic Club vs Getafe en vivo

El partido entre Athletic Club y Getafe se puede seguir en directo a través de Sky Sports.

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Acerca del encuentro

Edin Terzic dirige a los bilbaínos desde una posición de relativa estabilidad en la tabla, aunque su última semana no ha sido perfecta. El equipo cayó ante el Levante y acumula resultados dispares que le impiden consolidarse en la mitad alta de la clasificación.

Getafe llega a Bilbao arrastrando el peso de una derrota humillante. El 5-2 encajado ante el Lugano en la Conference League desató una crisis abierta entre el entrenador Pepe Bordalas y el presidente Ángel Torres, con reproches públicos de ambas partes tras el partido.

Bordalas declaró sentirse engañado por la dirección deportiva, asegurando que las promesas sobre la construcción de la plantilla no se habían cumplido. Torres respondió sin rodeos: "Firmó porque quiso. De todas formas, es libre de marcharse. Si somos tan malos, ¿qué podemos hacer? Esto es el Getafe".

El ambiente en el vestuario azulón llega cargado a este desplazamiento vasco. Torres confía en que los jugadores demuestren en el campo que su entrenador se equivoca en su valoración del grupo.

A todo ello se suma un contexto de mercado inusual para el club madrileño, con negociaciones abiertas para incorporar a Jaime Sancho y contactos confirmados sobre un posible regreso de Sergio Ramos al fútbol español, quien se uniría a Dani Carvajal, ya incorporado al Coliseum.

Noticias de los equipos y escuadras

Athletic Club contra Getafe alineaciones probables

4-2-3-1
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
page.match.formation.title
Getafe crest
Getafe
GET
4-4-2
Unai SimónUnai SimónJ. AresoJ. AresoA. ParedesA. ParedesY. AlvarezY. AlvarezY. BerchicheY. BerchicheIñigo Ruiz de GalarretaIñigo Ruiz de GalarretaR. NavarroR. NavarroA. BerenguerA. BerenguerB. GerenabarrenaB. GerenabarrenaP. CanalesP. CanalesI. WilliamsI. WilliamsD. SoriaD. SoriaD. CarvajalD. CarvajalJ. MojicaJ. MojicaJ. ValouJ. ValouN. GudeljN. GudeljR. TerratsR. TerratsM. MartinM. MartinA. GarciaA. Garciateam-logoF. SerranoM. SatrianoM. SatrianoE. UnalE. Unal
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Getafe
GET
4-2-3-1
Athletic Club

Once inicial

Getafe

Manager

  • E. Terzic
  • P. Bordalas

Edin Terzic no podrá contar con Unai Eguiluz ni con Oihan Sancet por lesión, mientras que Aymeric Laporte cumple sanción y tampoco estará disponible. El técnico alemán apunta a un once inicial formado por Unai Simón; Hugo Rincón, Daniel Vivian, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Robert Navarro, Álex Berenguer; Johaneko Louis-Jean, Iñigo Ruiz de Galarreta y Maroan Sannadi.

Pepe Bordalas gestiona varias ausencias en el bloque visitante. Christantus Uche, Juanmi, Orel Mangala e Enes Ünal se quedan fuera por lesión, y Djene no podrá participar al estar sancionado. El técnico alicantino alinearía a David Soria; Dani Carvajal, Sebastián Boselli, Johan Mojica, Jean Ives Valou; Mario Martín, Kiko, Martín Satriano; Nemanja Gudelj, Borja Mayoral y Ramón Terrats.

Forma

ATH

ATH - Formulario

ELC
D1-1
ALA
D0-0
RSO
W0-1
VAL
D0-0
LEV
L3-1
Gol marcado (encajado)
3/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
GET

GET - Formulario

MAL
W1-0
BAR
L3-0
UCR
D1-1
RAY
D1-1
LUG
L2-5
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Athletic Club presenta un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Levante el 21 de octubre, y antes de eso igualó sin goles frente al Valencia. El punto más positivo del período fue el triunfo 0-1 ante la Real Sociedad, aunque se trató de un amistoso. En total, el equipo de Terzic ha marcado dos goles y encajado cinco en sus últimas cinco citas competitivas de LaLiga.

Getafe suma una victoria, dos empates y dos derrotas en el mismo período considerando todas las competiciones. Tras el 1-0 ante el Málaga, los azulones no han vuelto a ganar, encadenando empates ante el Craiova y el Rayo Vallecano, y derrotas ante el Barcelona por 3-0 y el desastre europeo del 5-2 contra el Lugano. En total, el equipo ha anotado cuatro goles y recibido ocho en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Athletic ClubEmpateGetafe
2
1
2
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
2
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
Getafe badge
Getafe
GET
1
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
0
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
Getafe badge
Getafe
GET
1
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
0
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
F
5Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de abril de 2026 en LaLiga, cuando Getafe venció 2-0 en el Coliseum. En los últimos cinco enfrentamientos, el balance es favorable a Getafe con tres victorias frente a una del Athletic Club, con un empate 1-1 en agosto de 2024 completando la serie. Los bilbaínos buscan en San Mamés romper una racha que no les ha resultado favorable en este cruce reciente.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
10721198+1123
D
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
W
W
L
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
D
W
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
W
W
W
L
W
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
L
D
L
W
W
7
AlavésAlavésALA
103341411+312
D
L
L
D
L
8
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
W
D
L
W
W
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102621312+112
D
D
L
D
L
10
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
W
D
W
D
D
11
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
W
L
D
L
L
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
W
L
D
L
L
13
LevanteLevanteLEV
92431517-210
W
D
D
L
L
14
ElcheElcheELC
102441417-310
W
D
D
W
L
15
Athletic ClubAthletic ClubATH
823389-19
L
D
D
D
W
16
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
L
W
L
D
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
L
D
D
W
L
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
L
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
L
D
D
L
W
20
MálagaMálagaMAL
10055719-125
D
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, Athletic Club ocupa la decimotercera posición, mientras que Getafe llega como decimoquinto clasificado. Ambos equipos se encuentran en la zona media-baja de la tabla, lo que convierte este duelo en un partido con implicaciones directas para alejarse de los puestos de descenso.

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