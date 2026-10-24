Cómo ver Athletic Club vs Getafe: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

Athletic Club recibe a Getafe en San Mamés en un partido de Primera División que llega en un momento de máxima tensión para el conjunto visitante. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 10 25 oct 2026 - 09:00 San Mames

Cómo ver Athletic Club vs Getafe en vivo

El partido entre Athletic Club y Getafe se puede seguir en directo a través de Sky Sports.

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Acerca del encuentro

Edin Terzic dirige a los bilbaínos desde una posición de relativa estabilidad en la tabla, aunque su última semana no ha sido perfecta. El equipo cayó ante el Levante y acumula resultados dispares que le impiden consolidarse en la mitad alta de la clasificación.

Getafe llega a Bilbao arrastrando el peso de una derrota humillante. El 5-2 encajado ante el Lugano en la Conference League desató una crisis abierta entre el entrenador Pepe Bordalas y el presidente Ángel Torres, con reproches públicos de ambas partes tras el partido.

Bordalas declaró sentirse engañado por la dirección deportiva, asegurando que las promesas sobre la construcción de la plantilla no se habían cumplido. Torres respondió sin rodeos: "Firmó porque quiso. De todas formas, es libre de marcharse. Si somos tan malos, ¿qué podemos hacer? Esto es el Getafe".

El ambiente en el vestuario azulón llega cargado a este desplazamiento vasco. Torres confía en que los jugadores demuestren en el campo que su entrenador se equivoca en su valoración del grupo.

A todo ello se suma un contexto de mercado inusual para el club madrileño, con negociaciones abiertas para incorporar a Jaime Sancho y contactos confirmados sobre un posible regreso de Sergio Ramos al fútbol español, quien se uniría a Dani Carvajal, ya incorporado al Coliseum.

Noticias de los equipos y escuadras

Edin Terzic no podrá contar con Unai Eguiluz ni con Oihan Sancet por lesión, mientras que Aymeric Laporte cumple sanción y tampoco estará disponible. El técnico alemán apunta a un once inicial formado por Unai Simón; Hugo Rincón, Daniel Vivian, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Robert Navarro, Álex Berenguer; Johaneko Louis-Jean, Iñigo Ruiz de Galarreta y Maroan Sannadi.

Pepe Bordalas gestiona varias ausencias en el bloque visitante. Christantus Uche, Juanmi, Orel Mangala e Enes Ünal se quedan fuera por lesión, y Djene no podrá participar al estar sancionado. El técnico alicantino alinearía a David Soria; Dani Carvajal, Sebastián Boselli, Johan Mojica, Jean Ives Valou; Mario Martín, Kiko, Martín Satriano; Nemanja Gudelj, Borja Mayoral y Ramón Terrats.

Forma

Athletic Club presenta un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Levante el 21 de octubre, y antes de eso igualó sin goles frente al Valencia. El punto más positivo del período fue el triunfo 0-1 ante la Real Sociedad, aunque se trató de un amistoso. En total, el equipo de Terzic ha marcado dos goles y encajado cinco en sus últimas cinco citas competitivas de LaLiga.

Getafe suma una victoria, dos empates y dos derrotas en el mismo período considerando todas las competiciones. Tras el 1-0 ante el Málaga, los azulones no han vuelto a ganar, encadenando empates ante el Craiova y el Rayo Vallecano, y derrotas ante el Barcelona por 3-0 y el desastre europeo del 5-2 contra el Lugano. En total, el equipo ha anotado cuatro goles y recibido ocho en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de abril de 2026 en LaLiga, cuando Getafe venció 2-0 en el Coliseum. En los últimos cinco enfrentamientos, el balance es favorable a Getafe con tres victorias frente a una del Athletic Club, con un empate 1-1 en agosto de 2024 completando la serie. Los bilbaínos buscan en San Mamés romper una racha que no les ha resultado favorable en este cruce reciente.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, Athletic Club ocupa la decimotercera posición, mientras que Getafe llega como decimoquinto clasificado. Ambos equipos se encuentran en la zona media-baja de la tabla, lo que convierte este duelo en un partido con implicaciones directas para alejarse de los puestos de descenso.