¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Europa League
team-logoArarat Armenia
Republican Stadium - Vazgen Sargsyan
team-logoAZ Alkmaar
¡Mira aquí! Claro Sports
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Ararat Armenia vs AZ Alkmaar: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Ararat Armenia vs AZ Alkmaar
Ararat Armenia
AZ Alkmaar
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Ararat Armenia y AZ Alkmaar, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Europa League - Jornada 3
Republican Stadium - Vazgen Sargsyan
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Ararat Armenia vs AZ Alkmaar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Ararat Armenia y AZ Alkmaar se puede seguir en directo a través de Claro Sports. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el encuentro en vivo.

Claro Sports

Claro Sports

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Ararat Armenia recibe a AZ Alkmaar en el Republican Stadium Vazgen Sargsyan de Ereván en la fase de liga de la UEFA Europa League. Ambos clubes llegan a este partido con necesidad urgente de puntos para salir de la zona baja de la tabla.

Ararat Armenia, dirigido por Tulipa, atraviesa una campaña europea irregular. Su derrota 4-1 ante Sparta Praga en septiembre dejó en evidencia sus limitaciones en el continente, y la reciente caída 3-1 ante Jagiellonia Bialystok no ha mejorado el panorama. En liga doméstica, los armenios han mostrado mejor cara, con victorias ante Shirak y BKMA.

AZ Alkmaar llega a Ereván con Leeroy Echteld en el banquillo y con resultados mixtos en su haber. Los holandeses vencieron 2-1 a Hapoel Beer Sheva en su última jornada europea, un resultado que les da confianza tras las derrotas ante Sunderland y Feyenoord.

El equipo de Alkmaar no pudo ganar su último partido en la Eredivisie, empatando 2-2 con Cambuur. La regularidad que necesitan en Europa no ha llegado todavía, pero el triunfo ante el conjunto israelí demuestra que tienen recursos cuando más los necesitan.

Para Ararat, jugar en casa es una oportunidad real. El empate 1-1 con Alashkert en liga y la victoria ante BKMA sugieren un equipo capaz de competir, aunque la diferencia de nivel entre la Premier League armenia y la Europa League sigue siendo considerable.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, con canal de TV, live stream y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ararat Armenia contra AZ Alkmaar alineaciones probables

Manager

  • Tulipa

Ararat Armenia, con Tulipa como entrenador, no ha facilitado información oficial sobre bajas por lesión o sanción. Se espera que el técnico confirme su once más cerca del encuentro.

En el bando visitante, Leeroy Echteld tampoco ha dado detalles sobre el estado de su plantilla. Cualquier novedad sobre lesiones o sanciones en AZ Alkmaar se actualizará antes del inicio del partido.

Forma

AMY

AMY - Formulario

SPP
L1-4
SHI
W1-3
ALA
D1-1
JAG
L3-1
BKM
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
AZ

AZ - Formulario

SUN
L1-0
TEL
W1-0
FEY
L2-0
HBS
W2-1
CAM
D2-2
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Ararat Armenia suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 1-0 ante BKMA en liga, aunque en Europa la imagen fue muy diferente: cayeron 3-1 ante Jagiellonia Bialystok y 4-1 ante Sparta Praga. En total, los armenios han marcado seis goles y encajado nueve en ese tramo.

AZ Alkmaar ha cosechado dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente llegó en la Europa League, donde se impusieron 2-1 a Hapoel Beer Sheva. Antes de eso, cayeron 2-0 ante Feyenoord y perdieron 1-0 ante Sunderland en la fase europea. El empate 2-2 con Cambuur fue su último resultado antes de este viaje a Ereván.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Ararat Armenia y AZ Alkmaar. Este partido será el primero en la historia entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, Ararat Armenia ocupa la posición 33 y AZ Alkmaar la 20. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que convierte este duelo en un partido de gran importancia para las aspiraciones de ambos de avanzar en la competición.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google