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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Cómo ver Ararat Armenia vs AZ Alkmaar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Ararat Armenia y AZ Alkmaar se puede seguir en directo a través de Claro Sports. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Ararat Armenia recibe a AZ Alkmaar en el Republican Stadium Vazgen Sargsyan de Ereván en la fase de liga de la UEFA Europa League. Ambos clubes llegan a este partido con necesidad urgente de puntos para salir de la zona baja de la tabla.

Ararat Armenia, dirigido por Tulipa, atraviesa una campaña europea irregular. Su derrota 4-1 ante Sparta Praga en septiembre dejó en evidencia sus limitaciones en el continente, y la reciente caída 3-1 ante Jagiellonia Bialystok no ha mejorado el panorama. En liga doméstica, los armenios han mostrado mejor cara, con victorias ante Shirak y BKMA.

AZ Alkmaar llega a Ereván con Leeroy Echteld en el banquillo y con resultados mixtos en su haber. Los holandeses vencieron 2-1 a Hapoel Beer Sheva en su última jornada europea, un resultado que les da confianza tras las derrotas ante Sunderland y Feyenoord.

El equipo de Alkmaar no pudo ganar su último partido en la Eredivisie, empatando 2-2 con Cambuur. La regularidad que necesitan en Europa no ha llegado todavía, pero el triunfo ante el conjunto israelí demuestra que tienen recursos cuando más los necesitan.

Para Ararat, jugar en casa es una oportunidad real. El empate 1-1 con Alashkert en liga y la victoria ante BKMA sugieren un equipo capaz de competir, aunque la diferencia de nivel entre la Premier League armenia y la Europa League sigue siendo considerable.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, con canal de TV, live stream y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ararat Armenia, con Tulipa como entrenador, no ha facilitado información oficial sobre bajas por lesión o sanción. Se espera que el técnico confirme su once más cerca del encuentro.

En el bando visitante, Leeroy Echteld tampoco ha dado detalles sobre el estado de su plantilla. Cualquier novedad sobre lesiones o sanciones en AZ Alkmaar se actualizará antes del inicio del partido.

Forma

Ararat Armenia suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 1-0 ante BKMA en liga, aunque en Europa la imagen fue muy diferente: cayeron 3-1 ante Jagiellonia Bialystok y 4-1 ante Sparta Praga. En total, los armenios han marcado seis goles y encajado nueve en ese tramo.

AZ Alkmaar ha cosechado dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente llegó en la Europa League, donde se impusieron 2-1 a Hapoel Beer Sheva. Antes de eso, cayeron 2-0 ante Feyenoord y perdieron 1-0 ante Sunderland en la fase europea. El empate 2-2 con Cambuur fue su último resultado antes de este viaje a Ereván.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Ararat Armenia y AZ Alkmaar. Este partido será el primero en la historia entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Ararat Armenia ocupa la posición 33 y AZ Alkmaar la 20. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que convierte este duelo en un partido de gran importancia para las aspiraciones de ambos de avanzar en la competición.