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Primera División
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Cómo ver Alavés vs Atlético Madrid: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

Alavés vs Atlético Madrid
Alavés
Atlético Madrid
Primera División

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Alavés y Atlético Madrid. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio Mendizorroza de Vitoria acoge un duelo de Primera División entre el Deportivo Alavés y el Atlético Madrid, dos equipos que llegan con dinámicas muy distintas y con puntos importantes en juego en la clasificación. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 8
Estadio Mendizorroza
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Acerca del encuentro

El conjunto local, dirigido por Quique Sánchez Flores, atraviesa un momento de irregularidad. Los babazorros no han logrado ganar en sus últimas tres citas ligueras, y la presión en casa se hace sentir ante un rival de la máxima exigencia.

El Atlético de Diego Simeone, en cambio, llega en un estado de forma notable. Los colchoneros vienen de superar al Real Madrid en liga, una victoria que refuerza su condición de serio candidato al título esta temporada.

Simeone tiene motivos para la confianza, aunque deberá gestionar las ausencias en su plantilla. El técnico argentino, cuyo futuro en el club sigue siendo tema de actualidad con su contrato próximo a expirar, aparece más comprometido que nunca con el proyecto rojiblanco.

En el plano ofensivo, Julian Álvarez sigue siendo una pieza central para el conjunto madrileño, aunque el delantero argentino ha protagonizado semanas convulsas fuera del campo tras separarse de su representante. Dentro del terreno de juego, sin embargo, su aportación sigue siendo determinante.

Noticias de los equipos y escuadras

Alavés contra Atlético Madrid alineaciones probables

5-3-2
Alavés crest
Alavés
ALA
Formación
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
A. SiveraA. SiveraN. TenagliaN. TenagliaA. PerezA. PerezJ. OttoJ. OttoA. RebbachA. RebbachN. ValentiniN. ValentiniDenis SuárezDenis SuárezP. IbanezP. IbanezA. BlancoA. BlancoL. BoyeL. BoyeA. MartinezA. MartinezJ. OblakJ. OblakM. LlorenteM. LlorenteD. HanckoD. HanckoM. PubillM. PubillR. Le NormandR. Le NormandG. SimeoneG. SimeoneKokeKokeJ. CardosoJ. CardosoA. BaenaA. BaenaA. LookmanA. LookmanK. LeeK. Lee
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
5-3-2
Alavés

Once inicial

Atlético Madrid

Manager

  • Q. Sanchez Flores
  • D. Simeone

En el Alavés, Quique Sánchez Flores no podrá contar con Mikel Rodríguez, Facundo Garcés ni Ville Koski por lesión. El once probable del conjunto vitoriano apunta a Antonio Sivera bajo palos, con una defensa formada por Nahuel Tenaglia, Ángel Pérez, Jonny Otto y Abderrahman Rebbach, mientras que el centro del campo contaría con Nicolás Valentini, Carles Aleñá, Pablo Ibáñez y Antonio Blanco, y el ataque lo compondrían Lucas Boyé y Antonio Martínez.

Diego Simeone tampoco llega al completo al Mendizorroza. Alexander Sørloth, Pablo Barrios y Álex Grimaldo son bajas confirmadas por lesión para el técnico argentino. El once proyectado del Atlético sitúa a Jan Oblak en portería, con una línea defensiva de Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill y Robin Le Normand, un centro del campo formado por Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso y Alejandro Baena, y un ataque con Ademola Lookman y Kang-In Lee.

Forma

ALA

ALA - Formulario

VIL
W1-0
OSA
W5-2
SAN
L2-1
VAL
L0-1
ATH
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ATM

ATM - Formulario

ATH
L3-0
LIV
L2-1
RSO
W0-3
OSA
W4-0
RMA
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Alavés llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Athletic Club, y antes de eso encajó una derrota por 0-1 ante Valencia. En el lado positivo, los vitorianos golearon al Osasuna por 5-2 hace unas semanas. En total, han marcado ocho goles y encajado cuatro en ese tramo.

El Atlético Madrid presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los colchoneros vienen de ganar 2-1 al Real Madrid en la última jornada liguera, y también se impusieron 4-0 al Osasuna y 3-0 al Real Sociedad. Las derrotas llegaron ante el Liverpool en Champions League (2-1) y ante el Athletic Club en liga (3-0). En esos cinco partidos han anotado once goles y han recibido seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AlavésEmpateAtlético Madrid
1
2
2
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Alavés badge
Alavés
ALA
0
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
Alavés badge
Alavés
ALA
1
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
4Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 18 de enero de 2026 en Primera División, con victoria del Atlético Madrid por 1-0 como local. En los últimos cinco duelos entre ellos, el Atlético acumula dos victorias, dos empates y una derrota, con aquella caída ante el Alavés en casa de los vitorianos en abril de 2024 (2-0) como el único triunfo local reciente del conjunto babazorro.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
12
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
20
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Atlético Madrid ocupa la segunda posición, lo que le sitúa en la pelea directa por el liderato. El Alavés, por su parte, se encuentra en el sexto puesto, en zona de competición europea, aunque la diferencia entre ambos equipos en la tabla otorga al conjunto rojiblanco el papel de claro favorito en este desplazamiento a Vitoria.

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