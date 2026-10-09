Cómo ver Alavés vs Atlético Madrid: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

El Estadio Mendizorroza de Vitoria acoge un duelo de Primera División entre el Deportivo Alavés y el Atlético Madrid, dos equipos que llegan con dinámicas muy distintas y con puntos importantes en juego en la clasificación. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 8 10 oct 2026 - 10:15 Estadio Mendizorroza

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Acerca del encuentro

El conjunto local, dirigido por Quique Sánchez Flores, atraviesa un momento de irregularidad. Los babazorros no han logrado ganar en sus últimas tres citas ligueras, y la presión en casa se hace sentir ante un rival de la máxima exigencia.

El Atlético de Diego Simeone, en cambio, llega en un estado de forma notable. Los colchoneros vienen de superar al Real Madrid en liga, una victoria que refuerza su condición de serio candidato al título esta temporada.

Simeone tiene motivos para la confianza, aunque deberá gestionar las ausencias en su plantilla. El técnico argentino, cuyo futuro en el club sigue siendo tema de actualidad con su contrato próximo a expirar, aparece más comprometido que nunca con el proyecto rojiblanco.

En el plano ofensivo, Julian Álvarez sigue siendo una pieza central para el conjunto madrileño, aunque el delantero argentino ha protagonizado semanas convulsas fuera del campo tras separarse de su representante. Dentro del terreno de juego, sin embargo, su aportación sigue siendo determinante.

Noticias de los equipos y escuadras

En el Alavés, Quique Sánchez Flores no podrá contar con Mikel Rodríguez, Facundo Garcés ni Ville Koski por lesión. El once probable del conjunto vitoriano apunta a Antonio Sivera bajo palos, con una defensa formada por Nahuel Tenaglia, Ángel Pérez, Jonny Otto y Abderrahman Rebbach, mientras que el centro del campo contaría con Nicolás Valentini, Carles Aleñá, Pablo Ibáñez y Antonio Blanco, y el ataque lo compondrían Lucas Boyé y Antonio Martínez.

Diego Simeone tampoco llega al completo al Mendizorroza. Alexander Sørloth, Pablo Barrios y Álex Grimaldo son bajas confirmadas por lesión para el técnico argentino. El once proyectado del Atlético sitúa a Jan Oblak en portería, con una línea defensiva de Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill y Robin Le Normand, un centro del campo formado por Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso y Alejandro Baena, y un ataque con Ademola Lookman y Kang-In Lee.

Forma

El Alavés llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Athletic Club, y antes de eso encajó una derrota por 0-1 ante Valencia. En el lado positivo, los vitorianos golearon al Osasuna por 5-2 hace unas semanas. En total, han marcado ocho goles y encajado cuatro en ese tramo.

El Atlético Madrid presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los colchoneros vienen de ganar 2-1 al Real Madrid en la última jornada liguera, y también se impusieron 4-0 al Osasuna y 3-0 al Real Sociedad. Las derrotas llegaron ante el Liverpool en Champions League (2-1) y ante el Athletic Club en liga (3-0). En esos cinco partidos han anotado once goles y han recibido seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 18 de enero de 2026 en Primera División, con victoria del Atlético Madrid por 1-0 como local. En los últimos cinco duelos entre ellos, el Atlético acumula dos victorias, dos empates y una derrota, con aquella caída ante el Alavés en casa de los vitorianos en abril de 2024 (2-0) como el único triunfo local reciente del conjunto babazorro.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Atlético Madrid ocupa la segunda posición, lo que le sitúa en la pelea directa por el liderato. El Alavés, por su parte, se encuentra en el sexto puesto, en zona de competición europea, aunque la diferencia entre ambos equipos en la tabla otorga al conjunto rojiblanco el papel de claro favorito en este desplazamiento a Vitoria.