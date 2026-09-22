Steur explica la principal razón de su salida del Ajax

Sean Steur no se arrepiente de su decisión de cambiar el Ajax por el Newcastle United el pasado verano. El centrocampista de la sub-21 de Países Bajos disfruta al máximo en la Premier League, según afirma en declaraciones a ESPN.

«Por suerte, estoy muy a gusto», declaró el fichaje de casi 30 millones de euros. «Estoy feliz. Viendo cómo ha ido todo, solo puedo recordarlo con satisfacción. Me siento muy en mi sitio allí».

«La manera en que se vive el fútbol allí es, por supuesto, next level. Estoy aprendiendo muchísimo de eso. Además, sigo desarrollándome. Todavía no aguanto los noventa minutos. Así que aún tiene que ir mejor», sabe Steur que todavía debe dar pasos adelante.

Parecía una apuesta cambiar el Ajax por Inglaterra. De momento, esa apuesta está saliendo bien. «Esa decisión se tomó en base a una sensación. Es difícil de explicar, pero se trata principalmente de la sensación y de la convicción que te transmiten».

Steur parecía dispuesto a renovar en Ámsterdam, pero finalmente se marchó del Ajax. «En el Ajax cambiaron muchísimas cosas. Todo el mundo pudo verlo. Tenía algunas dudas sobre cuál iba a ser mi papel. Apostaron por mucha experiencia, lo cual está bien».

«Al final, creo que para mí la mejor decisión fue irme a otro sitio. ¿Cómo fueron las conversaciones (con Jordi Cruijff, red.)? Eso me lo guardo para mí. Pero siempre fue de una manera respetuosa», subrayó el internacional de la sub-21 de Países Bajos.

«Ahora ya no tengo mucho contacto con él. Les deseo lo mejor tanto al Ajax como a él. Yo también soy feliz, así que he tomado una buena decisión», concluye Steur, que el sábado ganó por 2-1 al Hull City.