Sean Steur sigue muy de cerca al Ajax, según se desprende de una extensa entrevista con De Telegraaf. El centrocampista del Newcastle United disfruta especialmente de un jugador del equipo del técnico Míchel.

Steur dio el salto a Inglaterra por casi 30 millones de euros, donde el fútbol es mucho más físico que en Países Bajos. «Y además va terriblemente rápido. Pero la Premier League es también la mejor competición del mundo. En cada partido tienes que ir a tope, no hay ningún easy game. Eso solo te hace mejor».

Aun así, el exjugador del Ajax disfruta al máximo de la experiencia en los estadios ingleses. «En casa, en St James’ Park, con nuestra afición es absolutamente espectacular. Pero también en los partidos fuera de casa se disfruta muchísimo. Creo que eso nunca me cansará».

Steur está, por tanto, totalmente centrado en el Newcastle United, aunque el Ajax nunca queda lejos para él. «El Ajax fue mi casa durante diez años y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Por cierto, disfruto de Julian Brandt, es realmente un jugador increíblemente bonito».

El centrocampista traspasado por el Ajax mantiene todavía una buena relación con Aaron Bouwman, revelación esta temporada en Ámsterdam. «Hemos crecido juntos en el Ajax, hasta llegar al primer equipo. Incluso debutamos juntos en la Liga de Campeones, y eso me pareció muy especial».

Steur vio recientemente cómo Bouwman tuvo que retirarse lesionado en el duelo grande contra el PSV. «Sí que me asusté un poco por ese golpe de Van Bommel. En fin, Aaron es un chico fuerte, creo que volverá antes de lo esperado».

El fichaje millonario del Newcastle United juega este viernes por la noche con la sub-21 de Países Bajos contra la sub-21 de Eslovenia. El equipo de Michael Reiziger debe ganar para seguir aspirando a un billete para la Eurocopa.