Spalletti: Hemos fichado a un portero de primer nivel

Luciano Spalletti, director técnico de la Juventus, expresó su satisfacción tras la victoria sobre el equipo sub-23 de la Juventus en el partido amistoso disputado en el Allianz Stadium, días antes del inicio del recorrido del conjunto en la Serie A ante el Frosinone.

Spalletti declaró tras el encuentro a la cadena "Sky Sport": "¿Si estoy satisfecho con el partido? Hoy queríamos disputar más tiempo de juego, pero también era necesario entrenar, y seguiremos trabajando durante los próximos días".

El técnico italiano habló sobre el fichaje del portero Guglielmo Vicario, afirmando: "Estoy satisfecho, fue uno de los nombres que teníamos como objetivo. Algunas cosas llevaron más tiempo del previsto, pero estamos contentos de que se una a nosotros".

Y añadió: "Lo conozco muy bien. Es un portero con experiencia que ha llegado a su etapa de madurez. Su último periodo con el Tottenham no fue lo suficientemente positivo, pero estamos convencidos de que hemos fichado a un portero de primer nivel", según recogió el sitio del periodista Gianluca Di Marzio.

Spalletti también elogió al defensa colombiano Jhon Lucumí, que se ha incorporado recientemente a las filas de la Juventus, explicando: "Intentamos, dentro de lo posible, buscar jugadores fuertes y capaces de desempeñar los roles que se les exigen, y confiamos en que Lucumí posee esas cualidades".

Y prosiguió: "En la temporada que nos espera, necesitamos un mayor número de jugadores capaces de competir por un puesto en el once titular".

Sobre el estado del equipo antes del comienzo de la temporada, Spalletti dijo: "Veo que todos muestran positividad en su forma de actuar y en su deseo de progresar. Estamos en una situación que nos permite ofrecer el trabajo que hemos realizado durante las últimas semanas".

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