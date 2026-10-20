Souness: el Arsenal presiona a los árbitros y su estrella es un tramposo

La leyenda escocesa Graeme Souness, excapitán del Liverpool y el Rangers, cargó contra la estrella del Arsenal Bukayo Saka tras la victoria de los Gunners frente al Nottingham Forest, al asegurar que el extremo inglés "simula caídas" constantemente.

Souness lanzó su ataque durante el programa "Piers Morgan: Uncensored Football", donde acusó a Saka de actuar y engañar a los árbitros sin haber recibido realmente una falta, al considerar que el jugador del Arsenal se deja caer con excesiva facilidad y que sus compañeros presionan a los colegiados para influir en sus decisiones.

Souness afirmó: "Saka simula caídas por todas partes. No quiero oír hablar de él. En el momento en que parece que está a punto de perder el balón, ya se ha tirado al suelo. Finge que ha habido una falta, y cualquiera que haga eso, para mí, es un tramposo".

Y añadió: "Simula una caída cuando debería mantenerse en pie. Y no es el único. Cuando a Saka le hacen una zancadilla, grita mientras cae. Al principio el árbitro piensa que no es nada, pero espera un poco y lo encuentra todavía en el suelo. Luego la cosa empeora cuando todos los jugadores del Arsenal cercanos a la jugada levantan las manos y gritan que ha sido falta".

Y prosiguió: "El árbitro entonces entra en pánico y pita, aunque no era falta, y su primer instinto era correcto. Pero señala la falta porque piensa: un momento, aquí hay algo que no entiendo".

En su comentario sobre la situación más reciente, Souness dijo: "Actuar (simular una lesión) es una forma de engaño, sí. Pero está muy extendido en el fútbol de hoy. Si preguntaras a 100 personas qué es lo que no les gusta del juego moderno, el 50% diría que es la actuación y el otro 50% diría que es la tecnología del videoarbitraje (VAR)".

Las estadísticas respaldan a Saka

El ataque llega pese a que Saka es el segundo jugador de la Premier League que más faltas ha recibido esta temporada, con 21 faltas, por detrás de Elliot Anderson (23 faltas), algo que sus defensores pueden ver como prueba de que sufre zancadillas con frecuencia, según el diario Mirror.

Saka ya había recibido críticas durante los cuartos de final de la Champions League frente al Bayern Múnich en 2024, tras caerse después de un contacto del portero Manuel Neuer, antes de que el árbitro Glenn Nyberg ignorara las peticiones de penalti.

El Arsenal se mide con el Bayern Múnich en la Champions League el miércoles, antes de enfrentarse al Everton en la Premier League el sábado, y después jugará ante el Fleetwood Town en la Copa de la Liga tres días más tarde, en un periodo cargado en el que los Gunners disputarán seis partidos adicionales antes del próximo parón internacional.