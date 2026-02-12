Sorteo de la quinta ronda de la FA Cup: fecha, hora, equipos, retransmisión en directo y cómo verlo

Con la cuarta ronda de la FA Cup 2025-26 que se disputará este fin de semana, la quinta ronda se acerca rápidamente y eso significa que tenemos otro sorteo que esperar con ansias.
De los treinta y dos equipos participantes, solo quince pasarán a la siguiente ronda, y los grandes equipos estarán desesperados por evitar el destino de equipos como el Manchester United y el Tottenham, que quedaron eliminados en la ronda anterior.
Aquí, GOAL te ofrece la información clave antes del sorteo de la quinta ronda de la FA Cup 2025-26.
Fecha y hora del sorteo de la quinta ronda de la FA Cup
La FA aún no ha confirmado la fecha y la hora exactas del sorteo de la quinta ronda de la FA Cup, pero suele celebrarse durante la retransmisión de la última jornada, que en este caso sería el lunes 16 de febrero de 2026. La ceremonia del sorteo suele tener lugar antes o después de un partido en directo y el lunes ese partido es el Macclesfield contra el Brentford. Actualizaremos esta sección una vez que se confirmen la fecha y la hora del sorteo.
Retransmisión en directo y canal de televisión del sorteo de la quinta ronda de la FA Cup
Es probable que el sorteo se pueda ver en directo y de forma gratuita en el canal oficial de YouTube de la FA Cup y en sus diversas plataformas de redes sociales.
En el Reino Unido también se retransmitirá en directo por TNT Sports, mientras que ESPN+ lo retransmitirá en Estados Unidos.
Lista de emisoras de la FA Cup en todo el mundo
|EE. UU.
|ESPN Select
|Reino Unido
|BBC
|Australia
|Stan Sport
|Canadá
|Sportsnet
|África meridional/subsahariana
|SuperSport
|Malasia
|Astro
|Oriente Medio
|beIN Sports MENA
¿Qué equipos participan en el sorteo de la quinta ronda de la FA Cup?
Los siguientes equipos participarán en la quinta ronda de la FA Cup:
- Wrexham o Ipswich Town
- Hull City o Chelsea
- Burton Albion o West Ham
- Southampton o Leicester City
- Burnley o Mansfield Town
- Norwich City o West Brom
- Port Vale o Bristol City
- Manchester City o Salford City
- Aston Villa o Newcastle United
- Liverpool o Brighton
- Birmingham City o Leeds United
- Grimsby Town o Wolves
- Stoke City o Fulham
- Arsenal o Wigan Athletic
- Oxford United o Sunderland
- Macclesfield o Brentford
Partidos de la cuarta ronda de la FA Cup e información televisiva
A continuación puedes ver los partidos de la cuarta ronda, incluidos los canales de televisión y las retransmisiones en streaming.
|Fecha
|Partido
|Canal de televisión
|13 de febrero
|Wrexham contra Ipswich Town
|BBC Wales, ESPN+
|13 de febrero
|Hull City vs Chelsea
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
|14 de febrero
|Burton Albion vs West Ham
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|14
|Southampton vs Leicester City
|ESPN+
|14
|Burnley vs Mansfield Town
|ESPN+
|14
|Norwich City contra West Brom
|ESPN+
|14
|Port Vale contra Bristol City
|ESPN+
|14
|Manchester City vs Salford City
|ESPN Deportes, fubo, ESPN+
|14
|Aston Villa vs Newcastle United
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
|14
|Liverpool vs Brighton
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 de febrero
|Birmingham City vs Leeds United
|TNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
|15
|Grimsby Town contra Wolves
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15
|Stoke City vs Fulham
|discovery+, ESPN+
|15 de febrero
|Arsenal vs Wigan Athletic
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 de febrero
|Oxford United vs Sunderland
|discovery+, ESPN+
|16 de febrero
|Macclesfield vs Brentford
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
¿Cuándo se disputarán los partidos de la quinta ronda de la FA Cup?
Una vez realizado el sorteo, los equipos tendrán alrededor de un mes para prepararse: los partidos de la quinta ronda se disputarán durante el fin de semana del 6 al 9 de marzo.
