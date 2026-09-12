¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

Sorpresa y shock en la alineación del Real Madrid ante el Rayo Vallecano

Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
Primera División
Y. Diomande
España

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la alineación de su equipo para recibir al Rayo Vallecano, la tarde de este sábado, en la quinta jornada de LaLiga, en el estadio Santiago Bernabéu.

La alineación del Real deparó una sorpresa llamativa, con la presencia del recién llegado marfileño Yan Diomandé, que participó en los últimos partidos como suplente.

La sorpresa llegó con la presencia en el banquillo del jugador turco Arda Güler, pese a su reciente brillante rendimiento con el conjunto blanco.

La alineación del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

Portería: Thibaut Courtois

Primera División
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Primera División
Elche crest
Elche
ELC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Defensa: Dumfries – Carreras – Ibrahima Konaté – Antonio Rüdiger

Centro del campo: Fede Valverde – Jude Bellingham – Bernardo Silva

Ataque: Vinícius Júnior – Yan Diomandé – Kylian Mbappé

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google