Joan Laporta, presidente del Barcelona, fue una de las figuras más destacadas de la velada del sábado durante la tradicional cena del Cercle de la Fonteta, que se celebró en vísperas del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid.

El diario Sport informó de que Laporta compartió mesa con Enrique Riquelme, antiguo candidato a la presidencia del conjunto blanco, que perdió frente a Florentino Pérez.

La mesa reunió además a varias personalidades destacadas del ámbito político y económico español, entre ellas Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía; Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell; y Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia.

El encuentro también contó con la presencia de Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, que se acercó a Laporta para saludarle durante la reunión.

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La cena del Cercle de la Fonteta ha consolidado su posición a lo largo de los años hasta convertirse en una de las citas sociales más importantes de las élites catalanas, con una presencia significativa de representantes de los centros de poder económico y político de Madrid.

Más allá de su carácter vinculado al arte culinario, esta cita ofrece un espacio para el contacto y la construcción de relaciones entre algunas de las personalidades más influyentes de España.

Uno de los rasgos más característicos de este encuentro es que se celebra en la residencia privada del empresario Luis Conde, en lugar de hacerlo en un hotel o un centro de convenciones, lo que permite un ambiente más relajado entre los asistentes.

En esta ocasión, el encuentro que reunió a Laporta y Riquelme aportó una dimensión futbolística a una jornada en la que las relaciones comerciales e institucionales suelen dominar el ambiente.

Todo ello tuvo lugar en vísperas de uno de los partidos más esperados de la temporada, en el que el Barcelona y el Real Madrid se preparan para renovar su enfrentamiento y medir sus fuerzas el uno frente al otro.