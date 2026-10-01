Sorpresa: la justicia española controla la decisión de sancionar al Barcelona

La Unión Europea de Fútbol confirmó este jueves que recibió del Real Madrid una gran cantidad de documentos relacionados con la investigación en curso sobre su eterno rival, el Barcelona, en el caso Negreira.

En un escueto comunicado emitido por la UEFA, presidida por Aleksander Ceferin, se aclaró que los inspectores de ética y disciplina de la UEFA también recibieron estos nuevos documentos y los evaluarán en el marco de su análisis en curso.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que el caso Negreira salió a la luz el 15 de febrero de 2023, después de que Radio Barcelona, perteneciente a la cadena Cadena SER, revelara la existencia de una investigación de la Fiscalía sobre irregularidades vinculadas a las declaraciones de Enríquez Negreira ante la Agencia Tributaria.

La UEFA había abierto en 2023 un procedimiento preliminar para recabar información, y dicho procedimiento no se ha cerrado hasta la fecha, después de que la UEFA considerara que primero era necesario conocer la resolución penal dictada en el caso ante la justicia española, al entender que el asunto corresponde a una instancia judicial superior.

El Barcelona ya había facilitado toda la información que había solicitado la UEFA, que designó a dos inspectores para dar seguimiento al expediente.

En este caso, la UEFA no adoptará ninguna decisión sobre las posibles sanciones disciplinarias contra el club catalán, a menos que se demuestre ante la justicia española la existencia de corrupción deportiva.

Tal y como aclaró la UEFA en su comunicado, emitido este jueves, añadirá los documentos del Real Madrid a los documentos que ya tenía en su poder.

La UEFA tenía otras dos opciones, pero las descartó: abrir un nuevo expediente o inhibirse del caso.

En el Barcelona reina la tranquilidad respecto al asunto, después de constatarse que la UEFA se limitó a añadir los documentos del Real Madrid al expediente que ya había abierto con anterioridad.



