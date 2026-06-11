Sorpresa en la alineación de México frente a Sudáfrica

Javier Aguirre, seleccionador de México, anunció la alineación para el partido inaugural del Mundial 2026 contra Sudáfrica, este jueves en el estadio de la Ciudad de México.
El técnico ha dejado al legendario portero Ochoa, de 40 años, en el banquillo.
La alineación mexicana es:
Portero: Raúl Rangel
Defensa: Reyes, Yohan Vázquez, Montes, Gayardo
Centrocampistas: Vidalgo, Erick Lira, Brian Gutiérrez, Alvarado
Delanteros: Raúl Jiménez, Kenyonis
Por su parte, la alineación de Sudáfrica fue la siguiente:
Portero: Ronen Williams
Defensa: Modiba, Mbokazi, Emi Okon, Mdao
Centrocampistas: Nkosinathi Sibisi, Setuli, Mokwena y Adams
Delanteros: Rainers, Foster