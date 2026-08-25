El croata Dominik Livaković llegó este martes a Barcelona, de cara a completar su traspaso al club catalán procedente del Fenerbahçe, después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo definitivo sobre la operación, de la que solo resta ultimar los trámites antes del anuncio oficial.

Según el diario español "Marca", el Barcelona pagará dos millones de euros por hacerse con los servicios del guardameta croata, además de otros dos millones de euros en variables ligadas a las cláusulas de la operación, mientras que Livaković firmará un contrato con el club por 4 temporadas, y se someterá al reconocimiento médico en cuanto llegue a Barcelona.

Pero la cuestión no se limita a cerrar la operación, ya que el futuro de Livaković dentro del equipo ha sido objeto de debate en las últimas horas, después de que el plan inicial contemplara cederlo durante una temporada, con el Dinamo de Zagreb como posible destino, para regresar al Barcelona en la temporada 2027-2028 tras el final del contrato de Szczęsny el 30 de junio de 2027.

El plan preveía que Livaković y Joan García formaran la pareja de porteros del Barcelona esa temporada, pero las últimas novedades han llevado al club a replantearse este escenario, con una tendencia actual a mantener al guardameta croata en las filas del primer equipo durante la presente temporada.

Según el plan que se baraja actualmente, Livaković sería el tercer portero en la lista del entrenador Hansi Flick, junto a Joan García y Szczęsny, lo que otorga al cuerpo técnico una opción adicional en caso de que alguno de los dos porteros titulares sufra una lesión, en lugar de depender de un solo guardameta como suplente.

Se espera que Deco y Flick discutan la situación de Livaković durante las próximas horas, después de que el asunto ya se planteara durante la reunión del martes a la que asistió Joan Laporta, además de estudiar la posibilidad de cederlo en el marco de las reglas del fair play financiero.

Y aunque la decisión definitiva no se ha resuelto de manera oficial hasta ahora, la tendencia más probable dentro del Barcelona es la permanencia de Livaković con el primer equipo y no su cesión, con lo que el guardameta croata afrontaría un comienzo completamente distinto al que estaba planeado cuando se cerró la operación.