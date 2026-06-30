Son rompe su silencio con una emotiva disculpa tras la decepción del Mundial

Son Heung-min, capitán de Corea del Sur, pidió disculpas a la afición tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial y pidió apoyo para los jugadores en lugar de críticas.

Su declaración llegó un día después de la renuncia del seleccionador Hong Myung-bo, tras los resultados del sábado que impidieron el pase a dieciseisavos como uno de los ocho mejores terceros.

Se esperaba que esta generación llegara lejos, pues contaba con jugadores como Son, el centrocampista del París Saint-Germain Woo Kang-in y el defensa del Bayern de Múnich Kim Min-jae. Se esperaba que avanzaran a las eliminatorias tras quedar en el grupo de México, coanfitrión del torneo, la República Checa y Sudáfrica.

Comenzó con un 2-1 a República Checa, pero las derrotas ante México y Sudáfrica lo eliminaron.

A través de Instagram, Son publicó: «No sé por dónde empezar; no puedo fingir que no sé lo que ha pasado, ni quiero huir de la realidad».

El capitán añadió: «En primer lugar, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas al pueblo surcoreano y a todos los aficionados que aman el fútbol».

Son añadió:Como aficionado, imagino la angustia, la frustración y el dolor que habéis sentido al ver estos partidos, y por eso creo que unas simples palabras como «lo siento» no bastan para expresar la magnitud de la decepción; de hecho, me parecen insuficientes incluso para pronunciarlas...».

Y concluyó: «Haré todo lo posible para devolveros la alegría; nunca he olvidado mis promesas a la afición y seguiré preparándome para dar lo mejor de mí mientras me convoquen y me necesitéis».