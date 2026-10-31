¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Solo Cristiano los supera: Raphinha iguala el histórico récord de Messi

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
Barcelona vs Aston Villa
Aston Villa
Liga de Campeones
L. Messi
Raphinha
C. Ronaldo
Al Nasr FC
España
Inglaterra
Argentina
Brasil
Portugal
Arabia Saudita

El brasileño se corona como líder de goleadores de LaLiga

Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

El brasileño Raphinha continuó con su gran momento con el Barcelona al marcar dos goles durante la primera parte del enfrentamiento ante el Deportivo Alavés, cuya primera mitad terminó con ventaja del conjunto catalán (4-0), este sábado en el estadio Spotify Camp Nou, en el marco de la jornada 11 de la Liga española.

El brillo de Raphinha llegó en un momento importante para el Barcelona, que afrontó el partido en busca de recuperar su equilibrio tras sus derrotas ante el Paris Saint-Germain (4-2) y el Real Madrid (2-1).

Lee también

France Football revela las cifras: 28 puntos privaron a Mbappé del Balón de Oro

Entre ellos, 3 votos árabes: 13 países le dieron el Balón de Oro a Yamal

Próximos partidos
BAR

BAR

Liga de Campeones

03 nov 2026

AVL

AVL

Con este doblete, Raphinha elevó su cuenta a 15 goles tras los primeros 11 partidos de la Liga española esta temporada, igualando el registro de Lionel Messi en la temporada 2012-2013 y convirtiéndose en el segundo jugador con más goles durante los primeros 11 partidos de LaLiga en los últimos 50 años.

Solo lo supera el portugués Cristiano Ronaldo, que marcó 18 goles durante los primeros 11 partidos de la temporada 2014-2015.

Raphinha ofrece una actuación deslumbrante en la posición de delantero centro esta temporada, pese a que antes acostumbraba a jugar como extremo, y ello después de que el Barça fracasara en cerrar el fichaje de la estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, durante el pasado mercado de verano.

El conjunto catalán afrontó el partido ante el Alavés con el objetivo de recuperar el liderato, que el Atlético le había arrebatado por un punto de diferencia tras su victoria anterior en el día sobre su anfitrión, el Levante (2-0).

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google