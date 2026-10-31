El brasileño Raphinha continuó con su gran momento con el Barcelona al marcar dos goles durante la primera parte del enfrentamiento ante el Deportivo Alavés, cuya primera mitad terminó con ventaja del conjunto catalán (4-0), este sábado en el estadio Spotify Camp Nou, en el marco de la jornada 11 de la Liga española.
El brillo de Raphinha llegó en un momento importante para el Barcelona, que afrontó el partido en busca de recuperar su equilibrio tras sus derrotas ante el Paris Saint-Germain (4-2) y el Real Madrid (2-1).
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Con este doblete, Raphinha elevó su cuenta a 15 goles tras los primeros 11 partidos de la Liga española esta temporada, igualando el registro de Lionel Messi en la temporada 2012-2013 y convirtiéndose en el segundo jugador con más goles durante los primeros 11 partidos de LaLiga en los últimos 50 años.
Solo lo supera el portugués Cristiano Ronaldo, que marcó 18 goles durante los primeros 11 partidos de la temporada 2014-2015.
Raphinha ofrece una actuación deslumbrante en la posición de delantero centro esta temporada, pese a que antes acostumbraba a jugar como extremo, y ello después de que el Barça fracasara en cerrar el fichaje de la estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, durante el pasado mercado de verano.
El conjunto catalán afrontó el partido ante el Alavés con el objetivo de recuperar el liderato, que el Atlético le había arrebatado por un punto de diferencia tras su victoria anterior en el día sobre su anfitrión, el Levante (2-0).