El joven delantero marroquí Yassir Zabiri necesitó solo 21 minutos para acaparar los focos en LaLiga, tras firmar un triplete con el que condujo al Racing de Santander a la victoria por 3-2 ante el Elche, en la tercera jornada, dándole a su equipo su primer triunfo de la temporada y presentando con fuerza sus credenciales en los campos españoles.

Según el diario español "Sport", la explosión ofensiva de Zabiri llegó en su primera participación como titular con el Racing, después de anotar sus tres goles durante una emocionante primera mitad, en una actuación que confirmó el potencial que había mostrado anteriormente con la selección de Marruecos sub-20, con la que se coronó campeón de la Copa del Mundo juvenil en Chile.

Zabiri marcó su primer gol aprovechando su fuerte presión, tras beneficiarse de un error del portero del Elche y arrebatarle el balón antes de mandarlo a la red; después añadió el segundo con un toque de zurda desde dentro del área tras un centro raso, antes de completar el triplete con un potente disparo de chilena que Dituro no pudo detener.

El triplete de Zabiri no fue solo un comienzo llamativo con el Racing, sino que llegó como una prolongación de su brillante actuación en el Mundial sub-20, donde el delantero nacido en Marrakech marcó 5 goles durante el torneo, entre ellos los dos goles de Marruecos en la final ante Argentina, para conducir a la selección de su país al primer título mundial de su historia en esta categoría.

Sus goles ante el Elche reflejan una clara variedad en sus capacidades ofensivas, ya que Zabiri combina el movimiento fuera del área, el aprovechamiento de los espacios a la espalda de los defensas y la presión sobre el rival, además de su capacidad para finalizar las jugadas dentro del área; asimismo se apoya en su pierna izquierda, y su papel no se limita a esperar el último pase como un delantero puramente rematador.

El Rennes francés había fichado a Zabiri el pasado febrero por 10 millones de euros, antes de que el jugador pasara al Racing de Santander en calidad de cedido sin opción de compra, con el objetivo de conseguir más minutos de juego y adquirir experiencia en las competiciones españolas.

El brillo de Zabiri vuelve a poner el foco sobre el jugador marroquí, después de haber tenido dificultades para conseguir oportunidades regulares durante su inicio en Francia, y con su aparición a este nivel en España, el periodo de cesión podría convertirse en una etapa importante en su trayectoria, ya sea con el Racing o a su regreso al Rennes.

La aparición de Zabiri también dejó una cifra histórica para el Racing de Santander, ya que se convirtió en el primer jugador del equipo en marcar un triplete en LaLiga desde Tchité durante la temporada 2008-2009, escribiendo así rápidamente el delantero marroquí su nombre en los registros del club y dando a su equipo un fuerte impulso al inicio de la temporada.