Youssef Chippo, leyenda de la selección marroquí, quiso reaccionar a las declaraciones de su excompañero y antigua estrella Mustapha Hadji en su entrevista con Kooora sobre el desacuerdo entre Sofyan Amrabat, actual jugador de Marruecos, y el entrenador Mohamed Ouahbi.

Hadji dirigió fuertes críticas a Amrabat durante su extensa entrevista con Kooora, tras las declaraciones del jugador del Ajax neerlandés en las que rechazaba jugar para la selección con la presencia de Ouahbi.

Hadji afirmó: «Amrabat juega para la selección marroquí, que representa al país y alza su bandera, y no juega para Mohamed Ouahbi, por lo que debe jugar bajo la dirección de cualquier entrenador».

Luego dirigió un mensaje contundente al jugador, diciendo: «¿Quién eres tú para decir eso? No estás por encima de la selección, ni del entrenador, ni de la bandera marroquí. Debes venir a la selección y jugar en silencio, aunque participes un solo minuto, porque es un honor para ti».

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Por su parte, Youssef Chippo comentó el vídeo de las declaraciones de Hadji, que Kooora publicó a través de Instagram, con emojis.

Chippo no escribió ninguna palabra, sino que se limitó a poner emojis de caras sonrientes, antes de añadir un corazón para confirmar su respaldo a las palabras de Hadji.

Kooora instagram

Lee la entrevista completa de Hadji con Kooora:

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