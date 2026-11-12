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El PSV va a por Kevin De Bruyne, según confirma Rik Elfrink, periodista que sigue al club para el Eindhovens Dagblad, tras las informaciones publicadas en el extranjero el miércoles por la noche. El vigente campeón de liga espera dar el golpe con su fichaje.

De Bruyne, de 35 años, daría aún más opciones en ataque al exitoso entrenador Peter Bosz. Elfrink escribe que hay «esperanzas reales» de que el célebre centrocampista llegue a Eindhoven.

«Hay contactos al más alto nivel con el belga, que lleva años trabajando con Eddy Pepels, masajista del PSV, en la selección de Bélgica», añade el periodista.

Según Elfrink, el PSV no tendría que pagar una «cifra millonaria» por el traspaso de De Bruyne, cuyo contrato con el Napoli termina el próximo verano. «Eso sí, la estrella belga tendría que percibir un sueldo muy elevado, como ocurre, por ejemplo, con Ivan Perisic en el PSV».

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«Por jugadores de este calibre, el PSV siempre está dispuesto a rascarse el bolsillo, por supuesto, siempre que todo se mantenga dentro de unos límites aceptables», señala Elfrink.

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Según Elfrink, De Bruyne no ha reaccionado «en absoluto de forma negativa» al acercamiento del PSV. En las próximas semanas se sabrá si el traspaso es viable.

Si el PSV logra llevar a De Bruyne a Países Bajos, podría debutar el 10 de enero contra el Feyenoord. Ese mes todavía no podría jugar en la Champions League.

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De Bruyne podría dejar el Napoli después de solo un año y medio. Fichó por el club del sur de Italia tras diez temporadas de grandes éxitos en el Manchester City.

El veterano futbolista suma 36 partidos con la camiseta del Napoli, en los que ha marcado nueve goles y repartido seis asistencias. Esta temporada, De Bruyne ha marcado cuatro goles en la Serie A. En la Champions League aún no ha marcado.