Simeone perfila el once del Atlético para la batalla ante el Barcelona

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha comenzado a perfilar su once para el enfrentamiento ante el Barcelona, este próximo domingo, en la jornada 12 de LaLiga española.

El diario Marca señaló que Simeone comienza a trabajar con gran concentración de cara a recibir al Barcelona en el estadio Metropolitano, en un duelo en el que el Atlético de Madrid tiene la oportunidad de arrebatar el liderato.

El Barcelona lidera la clasificación de LaLiga con 30 puntos, a dos puntos del Atlético de Madrid, que ocupa la segunda posición.

Ante la ausencia de Coti Romero en la sesión de entrenamiento, Cardoso regresó a entrenar con el grupo por segundo día consecutivo, en una clara señal de su total recuperación y de su disposición a competir por recuperar la posición de mediocentro defensivo, en la que se había asentado hasta sufrir la lesión.

Próximos partidos ATM Primera División 15:00 BAR

Así, Koke será el jugador que se encargue de proteger a Barrios en el centro del campo. Tras su regreso a la participación en la segunda mitad del partido de la Liga de Campeones de Europa ante el Bayern de Múnich, el capitán del Atlético cuenta ahora con un mayor ritmo competitivo, lo que le permite competir por un puesto en el once titular.

El regreso de Koke permitirá, al mismo tiempo, devolver a Llorente a la posición de lateral derecho y a Pubill al centro de la defensa, de modo que Le Normand sería el jugador que perdería su sitio en comparación con la última alineación.

La otra gran sorpresa en el once que se probó fue el regreso de Kang In para jugar junto a Julián Álvarez, lo que devolvería a Sorloth al banquillo, después de haber desempeñado el papel de carta sorpresa ante el equipo alemán.

De este modo, el primer once que probó Simeone, de cara al partido del domingo, estuvo integrado por los siguientes nombres: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Koke, Barrios, Baena; Kang In, Álvarez.