El argentino Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, habló sobre los preparativos de su equipo para enfrentar al Barcelona, esta noche de domingo, destacando la importancia del regreso de Koke al once titular para hacer frente a la presión alta que impone el conjunto catalán, y subrayó también el papel decisivo de la afición del estadio Metropolitano en el esperado duelo.

Simeone afirmó, en declaraciones a los medios previas al partido, que la titularidad de Koke desde el inicio busca otorgar al Atlético de Madrid tranquilidad en la construcción del juego y en el manejo de la presión del Barcelona, y explicó: "Somos conscientes de que podemos empezar el partido de esta manera, y buscamos que Koke nos dé la tranquilidad en el juego que él posee, ante un rival que presiona muy bien, y sabemos que nos obligará a permanecer en estado de alerta".

Sobre la posibilidad de lograr la victoria y colocarse en lo más alto de LaLiga, además de alcanzar el triunfo número 345 en la competición, para convertirse en el entrenador con más victorias en la historia de LaLiga, el técnico argentino aclaró que no ocupa su pensamiento con estas cifras, diciendo: "Yo no pienso en eso, sino que pienso en el partido, y de ahora en adelante, todo lo que venga, bienvenido sea".

Simeone elogió la importancia de la afición del Atlético de Madrid antes del duelo, destacando su influencia constante en el rendimiento del equipo en su estadio, y dijo: "Nuestra afición siempre es decisiva e influyente cuando jugamos en casa".

En cuanto al esperado duelo ofensivo entre el Barcelona, dueño del ataque más potente de la liga con 46 goles, y el Atlético de Madrid, que posee la mejor defensa tras encajar solo 8 goles, Simeone se negó a tratar el frenar el ataque del conjunto catalán como un desafío excepcional.

El entrenador del Atlético dijo: "No, es solo un partido, un partido importante y emocionante, y una gran oportunidad para mostrar el potencial que tiene el equipo, y esperamos poder demostrarlo sobre el terreno de juego".