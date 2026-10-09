El argentino Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, habló sobre la reanudación de la competición en LaLiga tras el parón internacional, de cara al enfrentamiento ante el Deportivo Alavés, en el que subrayó la dificultad del partido. También abordó el cansancio de los jugadores debido a la carga de encuentros y dirigió un mensaje de reconocimiento a su compatriota Lionel Messi, quien se retiró recientemente del fútbol internacional.

El Atlético de Madrid visita al Alavés en el estadio de Mendizorroza mañana sábado, con el objetivo de dar continuidad a sus resultados positivos, en un duelo que, según Simeone, no será fácil, señalando que su rival ofrece buenos niveles, especialmente en el aspecto defensivo.

Simeone elogia a Messi y evoca el legado de Maradona

Al ser preguntado por la elección entre Diego Maradona y Lionel Messi para disputar un partido de final, Simeone rechazó comparar a ambas leyendas y afirmó: "No voy a entrar en el juego de elegir a uno de los dos. Tuve la oportunidad de jugar con Maradona, pero no tuve la oportunidad de jugar con Messi".

Y añadió: "Los argentinos estamos agradecidos de haber vivido la época del mejor jugador en la historia del fútbol. Messi superó todos los límites posibles y lo afrontó todo con respeto".

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El entrenador del Atlético de Madrid continuó: "Le doy las gracias como argentino por todo lo que nos ha dado, pero lo más importante es lo que nos enseñó sobre la lucha. Nos enseñó que cuando las cosas van mal, hay que seguir adelante".

Simeone critica la carga de partidos durante el parón internacional

Simeone abordó el sistema del parón internacional, al considerar que la nueva experiencia merece ser evaluada, teniendo en cuenta que varios jugadores disputaron casi 4 partidos durante el último periodo.

Y dijo: "La nueva experiencia que se ha planteado es buena, pero debería evaluarse en función del interés de los jugadores, la mayoría de los cuales disputaron casi 4 partidos. Debemos buscar cómo pueden los jugadores seguir ofreciendo disfrute a la afición, pues nos acercamos a una etapa en la que este espectáculo podría desaparecer".

Y agregó: "Está claro que el asunto reporta beneficios económicos a las selecciones, pero habría que hablar con los jugadores. No debemos olvidar que lo que ofrecemos es un espectáculo para la afición".

Sobre el lado positivo del parón, Simeone explicó que su equipo tuvo la oportunidad de descansar y pasar tiempo con la familia, además de poder distribuir los entrenamientos y los días de descanso ante la ausencia de partidos.

No obstante, insistió en que el parón afecta a la continuidad del trabajo deportivo, al afirmar: "Veremos cómo se evalúa esta primera prueba, y habría que hablar con los jugadores. Para que el espectáculo esté a la altura de lo que paga la afición, es necesario que los jugadores dispongan de descanso".

Al ser preguntado por cómo mejorar el parón internacional, respondió escuetamente: "Con todo el respeto, (yo pienso en) el Alavés. Que piense en ello quien tenga la responsabilidad de pensar".

La situación de Julián Álvarez y el regreso de Barrios y Sorloth

Sobre el estado de su compatriota Julián Álvarez, Simeone dijo: "Lo veo bien, ilusionado y con ganas de dar todo lo que tiene, como hace siempre. Cuando está en buena forma, nos da una situación diferente en el ataque".

También habló de Pablo Barrios y Alexander Sorloth, asegurando que ambos están trabajando bien y que Barrios comenzó a trabajar desde la semana pasada.

Y dijo: "Están trabajando muy bien y participarán en el partido. Esperamos que ofrezcan lo mejor de sí mismos, pues cada uno de ellos nos da opciones diferentes en el juego".

Simeone cerró sus declaraciones subrayando la dificultad del duelo ante el Alavés, al señalar que es el equipo menos goleado de la competición, y elogiando el trabajo que realiza su entrenador, Kike Sánchez Flores, especialmente en el apartado defensivo, antes del esperado encuentro en Mendizorroza.