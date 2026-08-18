Simeone escribe el capítulo final en el fichaje de Álvarez

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, cerró la puerta a la salida de Julián Álvarez hacia el Barcelona durante el actual periodo de fichajes, y reafirmó su apuesta por el delantero argentino, pese a que la polémica sobre su futuro continúa a unas dos semanas del cierre del mercado.

Según declaró Simeone en la rueda de prensa previa al enfrentamiento del Atlético ante el Málaga en el debut de su andadura en LaLiga, la postura de la directiva del club, encabezada por Miguel Ángel Gil Marín, es clara y contundente respecto al futuro de Álvarez, señalando que las palabras del máximo dirigente del club pusieron fin al margen de debate sobre la posibilidad de su salida.

Simeone dijo: "Si el dueño del club, Gil Marín, habló de forma tajante, creo que el asunto está muy claro", en alusión a la negativa del Atlético a abrir la puerta al traspaso de su delantero al Barcelona.

Al mismo tiempo, el técnico argentino reconoció que Álvarez atraviesa una etapa difícil a nivel psicológico y deportivo, y aseguró que el club trabaja para ayudarle a recuperar su concentración y volver a su mejor versión, aunque aclaró que el jugador no está preparado actualmente para participar.

Simeone añadió: "Desde lo deportivo, vamos a intentar cuidar a la persona y al jugador, y esperamos que esté en las condiciones adecuadas para seguir cuidando el nombre y el jugador que es", precisando que el cuerpo técnico no lo ve en condiciones que le permitan disputar partidos por el momento.

Pese a la crisis que rodea el futuro del delantero argentino, Simeone recalcó que sigue creyendo en el proyecto de construir el equipo en torno a Álvarez, y subrayó que el jugador ha aportado mucho al Atlético desde su llegada y que continúa siendo una parte esencial de sus planes para la nueva temporada.

El entrenador dijo: "Sigo pensando de la misma manera. Es un chico excepcional, y seguimos pensando en construir un equipo en torno a él. Ha aportado mucho al club desde que llegó".

Simeone confirmó al mismo tiempo que Álvarez no estará en la lista del Atlético para su primer partido en LaLiga, previsto ante el Málaga la noche del miércoles, al no encontrarse listo para participar.

El técnico se negó a entrar en la polémica sobre la reacción de la afición del Atlético hacia el jugador si continúa en las filas del equipo, afirmando su respeto por todas las opiniones y citando experiencias anteriores que vivió con jugadores que afrontaron situaciones similares, como Diego Costa y Antoine Griezmann.

Dijo: "La gente dará su opinión y pensará lo que tenga que pensar. Yo respeto todas las posturas".

En lo relativo al mercado de fichajes, Simeone dejó la puerta abierta a nuevas posibilidades, asegurando que el Atlético sigue preparado para cualquier novedad antes del cierre del mercado, y que la imagen definitiva del equipo se aclarará tras el fin del periodo de fichajes.

El técnico argentino dijo: "Todavía hay mercado y estamos preparados para lo que vaya a pasar. Cuando termine el mercado tendremos una idea más clara de lo que somos".