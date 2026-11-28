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El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, subrayó la dificultad del esperado duelo ante el Barcelona y señaló que sus jugadores tendrán que hacer un gran esfuerzo para sacar un resultado positivo, tras ganar por 0-1 al Elche en LaLiga, en el estadio Martínez Valero.

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Según explicó Simeone, su equipo sabía de antemano que iba a pasar apuros ante el Elche. «Supimos sufrir», resumió, en alusión a un partido con fases de presión por parte de ambos equipos, pese a que el Atlético logró llevarse la victoria.

Añadió que su rival está acostumbrado a disputar partidos igualados y citó sus duelos ante el Real Madrid, el Real Betis y la Real Sociedad, en los que estuvo cerca de lograr un buen resultado hasta los últimos minutos.

El técnico rojiblanco se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo lejos de casa, donde suma seis victorias consecutivas, y elogió el buen arranque de sus jugadores ante el Elche y su capacidad para controlar algunas fases del encuentro.

Sin embargo, reconoció que los errores dieron al conjunto local la oportunidad de reengancharse al partido. Explicó que un fallo de Marc Pubill contribuyó a cambiar el curso del encuentro y que las cosas se complicaron de nuevo tras encajar otro gol, de modo que el resultado no se decidió hasta el final.

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Simeone elogió al delantero argentino Julián Álvarez, autor de un gol en el partido, y consideró que el equipo necesita verlo en su mejor versión física y técnica: «Hoy ha hecho otro partido extraordinario y ha marcado un golazo. Lo necesitamos fuerte e ilusionado, y lo cuidaremos bien para que nos dé lo que necesitamos de él».

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Además, aseguró que el hecho de que Álvarez mantenga este nivel es un factor importante en los planes del equipo de cara a lo que viene.

Sobre el duelo ante el Barcelona, previsto para el miércoles, el entrenador argentino advirtió de la dificultad de la tarea y recalcó que cada partido tiene sus propias circunstancias y que no se puede prever lo que ocurrirá en el campo del rival.

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Explicó que sus jugadores disputaron un partido exigente de Liga de Campeones el miércoles pasado, antes de enfrentarse al Elche, con una alineación muy similar, lo que aumenta el desafío físico. «Vamos a sufrir en Barcelona», añadió.

Preguntado por el cambio de ambiente respecto al anterior enfrentamiento con el conjunto catalán, que llegó después de una derrota ante el Bayern de Múnich, Simeone rechazó que la victoria ante el Elche sea un factor decisivo para cambiar el estado anímico de sus jugadores antes de medirse al Barcelona.

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Afirmó que los grandes partidos tienen una naturaleza distinta y que los jugadores olvidan rápidamente lo anterior. Explicó que, a partir del lunes, su atención se centrará en el próximo encuentro y en su preparación, sin pensar en los resultados de los duelos previos.

En cuanto a cómo afectan a su planteamiento la baja de Marc Pubill, sancionado por acumulación de tarjetas, y la ausencia de Romero, Simeone aseguró que no le harán cambiar el enfoque que pretende emplear, y señaló que el equipo intentará mantener el mismo estilo que mostró en el anterior partido de Liga ante el Getafe.

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Añadió que este tipo de ausencias forman parte del fútbol, ya sea por lesiones o por acumulación de amonestaciones, y que el cuerpo técnico trabajará durante la semana para preparar a los jugadores disponibles, de modo que el equipo llegue al duelo ante el Barcelona en las mejores condiciones posibles.