«Antes todos me decían lo mismo: el récord está en 72 puntos, y nadie lo va a batir tan rápido», escribió Thomas Müller en su boletín por correo electrónico: «Pensé: entonces ahora tendrá que caer».





Al final, el delantero de 36 años de los Vancouver Whitecaps acertó diez de once objetivos, logró 79 puntos y batió así el récord con facilidad. «Al máximo le faltaron cinco puntos. Casi me alegro de ello. Si no, tendrían que inventarse un nuevo desafío. Si la puntuación máxima ya solo se puede igualar, entonces deja de ser tan emocionante».

El Shooting Challenge forma parte del MLS All-Star Skills Challenge y tradicionalmente se celebra en la víspera del MLS All-Star Game. En él, varios profesionales seleccionados de la MLS deben acertar el mayor número posible de dianas dentro y alrededor de la portería en un tiempo determinado.

Los Vancouver Whitecaps salieron mal del parón por el Mundial

La mejor marca hasta ahora la tenía el brasileño Evander, del FC Cincinnati, establecida el año pasado. Tras la exhibición de Mülle, el anterior poseedor del récord, que también estaba presente, pudo participar igualmente fuera de concurso... y de hecho también llegó a 79 puntos.

En la NBA, los skills challenges son un concepto consolidado. «Muchos conocen el formato por el baloncesto, sobre todo por el concurso de mates. Es un momento destacado genial y en el fútbol es, como mínimo, igual de divertido. Especialmente cuando ganas», escribió Müller. «Lo que más me gustó del formato: es distendido, y ves a los jugadores desde otra perspectiva. La personalidad sale muy bien a relucir ahí».

En la MLS, a los Whitecaps les está yendo de manera irregular desde la interrupción por el Mundial: en los tres primeros partidos, el líder de la Conferencia Oeste solo sumó dos puntos. Müller marcó de penalti el gol del empate en el 1-1 contra Los Angeles FC en la madrugada del domingo.



