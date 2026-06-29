«¡Si no lo tuviéramos, lo compraríamos!»... El Real Madrid «se rinde» ante su estrella

Florentino Pérez quiere renovar a Vinícius Júnior justo tras el Mundial 2026. El brillante rendimiento del brasileño con su selección ha convencido al club de que es imprescindible, por lo que su continuidad es prioridad sobre cualquier otro fichaje.

Según Defensa Central, cercano al club, los responsables repiten: «Si Vinicius no fuera ya nuestro jugador, intentaríamos ficharlo».

Según fuentes cercanas al club, Pérez priorizará su renovación antes de fichajes costosos como Julián Álvarez u Olic, y ya se prepara una oferta mejorada.

Además, el club ha suavizado su postura y baraja mejorar la oferta económica al jugador, aunque sin llegar a las cifras que piden sus agentes —que lo equipararían a Mbappé en salario—, a cambio de un gesto de buena voluntad por parte del futbolista.

Pérez, en una entrevista con «El País» durante la campaña electoral, afirmó: «Deseo con todas mis fuerzas que Vinicius se quede para siempre. Nos ha llevado a ganar la Liga de Campeones en las dos últimas temporadas y está muy vinculado al club», y añadió: «Si no quiere quedarse en Madrid y quiere fichar por otro equipo, será libre de hacerlo. No le obligaré a nada. El dinero no es lo más importante».

El jugador, que quiere quedarse, declaró hace meses: «Quiero quedarme aquí toda mi vida. Tengo contrato hasta 2027 y tengo que hablar con el Real Madrid. El presidente confía en mí y yo confío en él. Tenemos que esperar». La demora preocupa a la afición.

Si todo sale según lo planeado, renovará tras el Mundial con una oferta mejorada que reconozca su valor y satisfaga a ambas partes.