"Si Messi se ilumina contra el Sevilla, habrá que poner a un francotirador con un dardo de anestesia"

Pablo Machín vuelve a tener el reto de frenar al argentino en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Pablo Machín y el Sevilla vuelven a enfrentarse a Lionel Messi en la Copa del Rey y el técnico soriano, que llegó a intentar frenar al argentino con un marcaje al hombre y con distintas fórmulas, ha explicado cómo puede frenarlo el miércoles.

"Si eso es cierto y se ilumina especialmente contra el Sevilla, habrá que poner a un francotirador con un dardo de anestesia, porque al mejor jugador del Mundo tampoco hay que pararlo más. Tiene recursos para salir de cualquier trampa que le quieras poner. El Barça con Messi también ha perdido partidos y esperemos que mañana sea uno de ellos", explicó.

Desánimo por enfrentarse al Barcelona: "No creo que haya que decirle nada a la afición- siempre han estado con el equipo, cuando jugábamos la previa de la Europa League que seguro que no sabían el nombre del rival y ahora cuando nos enfrentaremos a uno de los mejores equipos del Mundo, con Messi y compañía. Parte del éxito es porque la afición lleva al equipo en volandas y eso lo valoramos. Que hay cierto desánimo por el sorteo? Seguramente nadie quería al Barça, pero es lo que hay. Hay que afrontarla con las mayores garantías y darle las oportunidades a todos los jugadores. Tenemos una parte de la eliminatoria en nuestra casa y jugaremos con un equipo que irá a por el rival".

Pueden ganar al Barcelona: “Tenemos que estar preparados, hay que competirlo. La eliminatoria es complicada pero ellos también lo pensarán. Es el actual campeón de Copa y Liga y van también primeros pero si conseguimos pasar la eliminatoria será más meritorio. Creo que al Barcelona tampoco le ha gustado el cruce. Seguro que será una bonita eliminatoria y espero, sobre todo, que no haya lesionados".

Las críticas por la mala racha: “El más critico conmigo mismo siempre soy yo y trato de mejorar y hacer lo que pueda para transmitirlo al equipo. El máximo responsable soy yo y en la rueda de prensa transmití lo que sentía en ese momento. En el minuto 80 íbamos 0-0 y en esos últimos minutos podíamos ganar y perder, el Madrid estuvo por encima en la segunda parte en cuanto a dominio y no dimos cuatro pases seguidos para buscarle la espalda al Real Madrid. Teníamos que saber que nos enfrentamos al Real Madrid en el Bernabéu. Todo el mundo coincide en que fue su mejor partido en tiempo y es cierto que no tuvimos opciones reales de ganar el partido. El gol fue desde un montón de distancia pero no es que nuestra defensa tuviera que estar constantemente achicando agua”

Cambios en el equipo: “Lo lógico es mantener lo que nos está haciendo ir bien, por el cortoplacismo y no se valoran los rivales y las circunstancias. Estamos muy bien en la clasificación, las carencias que podamos tener nosotros por lesiones y baja forma. Los cambios que tenga que hacer serán reflexivos y no impulsivos”.

Mala forma de los centrocampistas: “No sé cuál es el problema, quiero pensar que mental no es y el equipo está bien y los resultados, en general, son buenos. Puede ser un bajoncillo físico porque en enero llevamos tantos partidos como si hubiéramos jugado una Liga completa y ha habido muchos contratiempos con lesiones. Los jugadores no son máquinas y han jugado a un nivel altísimo, les exijo que estén a ese nivel. A poco que se baje el nivel se nota por los rivales”.

Lesiones de Munir y Gnagnon: "Lo de Munir es una lesión muscular que probablemente sea un mes. En un mes tenemos prácticamente ocho partidos. Esto te puede marcar. Luego es la cuestión de volver a reengancharte al ritmo del equipo. Parece que las desgracias nunca viene solas. Con Gnagnon todos los indicios apuntan a una lesión muscular en el recto".