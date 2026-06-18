«Si hace esto, será fundamental en el Real Madrid»... Giroud elogia a Ayoub Bouadi

El delantero francés del Lille, Olivier Giroud, afirma que su compañero en la selección, el marroquí Ayoub Bouadi, será titular en el Real Madrid la próxima temporada si logra algo importante.

Bouadi, de 18 años, destacó en el Mundial tras su gran partido ante Brasil (1-1).

Desde hace semanas suena como fichaje estelar para este verano, gracias a su gran talento.

Su compañero en el Lille, Olivier Giroud, quien fue comentarista de la BBC en el Mundial, fue uno de los primeros en reaccionar.

Giroud, que trabaja como comentarista para la BBC en el Mundial, declaró a Marca: «Me impresionan su madurez y su gran actitud. Es muy sereno, tranquilo y seguro. Su presencia es una baza importante, y Marruecos está muy contento con él».

En los últimos días se ha comparado su estilo con el de Patrick Vieira, Sergio Busquets y N’Golo Kanté.

Giroud añadió: «Todos mis amigos y muchos compañeros me han hablado de Patrick Vieira y Sergio Busquets; dicen que es una mezcla de ambos. Aún le queda mucho camino para alcanzarlos, pero las similitudes existen».

Sobre el mercado, Giroud admite que no se imagina a Bouadi en el Lille la próxima temporada.

“Su traspaso superará los 60 o 70 millones de euros; ese es el mercado actual y será difícil que el Lille lo retenga. Solo debe mejorar la definición, broma que le hacemos en el equipo”.

Para concluir, bromeó: «Debe ser más agresivo ante la portería y, si lo logra, no me sorprendería verlo como titular en el Real Madrid la próxima temporada».