Setién apaga a Messi en Mestalla

La visita a Valencia ha sido el partido en el que el rosarino ha rematado en más ocasiones sin marcar en los últimos dos años.

Cuajó un mal partido el a domicilio del , un choque en el que si no salió más caliente fue por el acierto de Marc-André Ter Stegen, especialmente durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Sin embargo, si alguien salió especialmente frustrado de la visita a Mestalla ese fue Leo Messi, que lo intentó como nunca sin conseguir el premio del gol.

Tanto es así que el rosarino remató hasta en once ocasiones sin ver puerta, algo que no sucedía desde diciembre de 2017, cuando sucedió lo mismo contra el Deportivo de La Coruña. Messi fue el autor del primer -y entonces único- gol de la era Setién, no estuvo en la visita copera al Ibiza y en el tercer partido, el primer gran examen del cántabro, remató lo indecible para irse, raro en él, sin gol.