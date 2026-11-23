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Serie A, 12.ª jornada

Monza-Fiorentina 1-0

Goles: 44' Varela (M), de penalti

Se cierra la duodécima jornada de la Serie A con el partido programado en el Brianteo: el Monza de Ivan Juric frente a la Fiorentina de Paolo Vanoli en un duelo importante para intentar salir de la zona de descenso, a partir de las 20:45. El club lombardo llegó al parón por los compromisos de la selección tras cuatro derrotas consecutivas: el equipo ha caído de lleno en puestos de descenso y ocupa la decimoctava posición con solo siete puntos, pese a los nueve goles del portugués Varela. La Fiorentina, por su parte, se recupera tras un inicio desastroso y viene de empatar en casa ante la Juve,

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LOS GOLES Y LAS JUGADAS DESTACADAS:

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44' - ¡GOL DEL MONZA, VARELA! El portugués transforma el penalti, engaña a De Gea y marca su décimo gol en liga.

43' - ¡Penalti para el Monza! Varela se gira y dispara a portería; Oulai, con el brazo separado del cuerpo, intercepta el balón.

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FICHA DEL PARTIDO:

Monza-Fiorentina 1-0

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Goles: 44' Varela (M), de penalti

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Pessina, Robinson; Varela. Entr.: Juric

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FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery (Ranieri desde el 28'), Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Goncalves, Gnonto; Pellegrino. Entr.: Vanoli

Amonestados:

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Expulsados:

Árbitro: Doveri

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Asistencias: