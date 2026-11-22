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Serie A, 12.ª jornada

Juventus-Venezia

Goleadores:

Es obligatorio ganar y convencer. La Juventus de Luciano Spalletti juega el partido del mediodía del domingo de la 12.ª jornada de la Serie A, a las 12:30, en el Allianz Stadium de Turín, contra el Venezia de Davide Nicola: la Juventus, con 18 puntos y tras empatar en Florencia, quiere mantenerse a cinco puntos del Como, cuarto clasificado, a la espera del Milan, pero, sobre todo, necesita dar continuidad a sus resultados, también para afianzar al entrenador en el banquillo. El Venezia, penúltimo en la clasificación y a dos puntos de la salvación, llega tras ganar en casa al Udinese.

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LOS GOLES Y LAS JUGADAS DESTACADAS:

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FICHA DEL PARTIDO:

Juventus-Venezia

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Goleadores:

JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Cambiaso, Bremer, Lucumì, Cabal; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Boga; Woltemade, Kolo Muani. Entrenador: Spalletti.

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VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Halhal, Moreno M., Juan Jesus; Hainaut, Sohm, Basic, Perez K., Mazzocchi; Yeboah J., Adams A. Entrenador: Nicola.

Amonestados:

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Expulsados:

Árbitro: Arena

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Asistencias: