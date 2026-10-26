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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

¿Será sancionado? El árbitro del Clásico condena al Barcelona tras la derrota ante el Real Madrid

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
España

El Real Madrid ganó por 2-1.

Martínez Munuera, árbitro del clásico que enfrentó al Barcelona y a su invitado, el Real Madrid, en el estadio Camp Nou, condenó a la afición del Barça.

El Real Madrid logró la victoria ante el Barcelona en su propio feudo, por 2-1, en el clásico de la primera vuelta de LaLiga.

Según el diario "Marca", el clásico dejó una imagen lamentable cuando una parte de los aficionados del Barcelona, situados en el extremo donde los jugadores del Real Madrid celebraban el segundo gol, comenzó a lanzar objetos a los jugadores del conjunto merengue.

El incidente se produjo tras el segundo gol del Real Madrid, obra de Kylian Mbappé, que sentenció el partido por 1-2.

Martínez Munuera escribió en el acta: "En el minuto 87, y durante la celebración del gol del equipo visitante, se lanzó una botella de agua y una lata de Coca-Cola desde la grada del extremo norte, ocupada en su mayoría por aficionados del equipo local, como quedó patente por su vestimenta y sus cánticos. Ninguno de los dos objetos alcanzó a ningún jugador".

El árbitro explicó que fue necesario activar el protocolo y que el partido se detuvo a causa de este incidente: "Ante estos hechos, se activó la primera fase del protocolo por lanzamiento de objetos, y se anunció a través del sistema de megafonía".

Y añadió: "Como consecuencia de ello, el partido estuvo detenido durante un minuto y veinte segundos. No se produjo ningún incidente similar durante el resto del encuentro".

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