Seleccionador de Noruega: «No soy tan ingenuo como para alinear a Haaland contra Francia»

Stale Solbakken, seleccionador de Noruega, afirmó que fue obvio dar descanso a diez titulares, incluido Erling Haaland, ante Francia, pues los exámenes médicos mostraron agotamiento en varios jugadores.

Noruega perdió 4-1 ante Francia, favorita al título, tras los cambios en Boston y quedó segunda del Grupo 9; ahora enfrentará a Costa de Marfil el martes en dieciseisavos.

La decisión enfureció a los aficionados, que corearon «¡Queremos a Haaland!» al perder la oportunidad de verle frente a Mbappé.

El técnico rechazó disculparse y defendió su decisión: “Tras el partido contra Senegal, cinco o seis jugadores estaban muy cansados, así como toda la defensa y algunos centrocampistas”.

Solbakken explicó a ESPN: «Tras el partido contra Senegal del lunes, cinco o seis jugadores estaban muy afectados tras 80 minutos de juego; también toda la defensa y algunos centrocampistas».

Además, Noruega tenía el periodo de descanso más corto antes de este partido.

El seleccionador añadió: «Podríamos haber hecho un buen partido hoy, pero queremos ganar y la cuestión es si ganaremos o no, teniendo en cuenta la situación actual y nuestro estado de preparación para el próximo partido».

Solbakken añadió: «Por eso, la decisión fue obvia y no requirió reflexión por mi parte, ni tampoco por parte del fisioterapeuta, del equipo médico y sanitario, ni de algunos de los propios jugadores, ya que todos coincidieron en que jugar sería difícil para muchos de ellos».

Reconoció que valoró el sentir de la afición, pero optó por priorizar las opciones del equipo.

Solbakken afirmó: «La única consideración fue tener en cuenta a los aficionados, que querían ver a Haaland y a Ødegaard, pero tomar esta decisión no nos llevó nada de tiempo».

«Erling y Martin son jugadores de equipo y saben lo que es mejor para el equipo; la afición quiere verlos, pero esperamos ofrecerles buenas veladas en las próximas semanas».

«Hemos dado a la afición algunas victorias y la oportunidad de ver más partidos, y por eso estamos aquí», añadió.

Y concluyó: «No somos un país ingenuo que esté aquí solo por diversión, queremos quedarnos el mayor tiempo posible, así que la decisión fue obvia».