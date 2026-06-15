Seleccionador de Bélgica: «Egipto no es Túnez»

Rudi García, seleccionador francés de Bélgica, afirmó que su equipo aspira a liderar el Grupo 7. Para lograrlo necesitamos un resultado positivo este lunes frente a Egipto en el partido inaugural del Mundial de 2026 en Seattle. Considero a los Faraones un rival directo y advierto que no debemos subestimar el encuentro pese a nuestras recientes victorias amistosas contra Croacia y Túnez (5-0).

En la víspera del encuentro afirmó: «Gane o pierda, nada estará decidido; es una miniliga de tres partidos y cada uno cuenta... Egipto es un rival directo», y admite que este primer examen mundialista es complicado pese a las recientes mejoras del equipo.

Y subrayó: «Egipto no es Túnez; un amistoso en Bruselas no es lo mismo que el partido inaugural del Mundial al otro lado del mundo».