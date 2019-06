Selección mexicana del Tata no da para rotaciones

La Selección mexicana supo sumar una nueva victoria en el proceso de Gerardo Martino

En medio de los seis partidos consecutivos con victoria, la Selección mexicana también ha dejado en claro durante el proceso de Gerardo Martino que no puede contar con rotaciones durante cada enfrentamiento.

Y es que el partido de este miércoles frente a Canadá fue una muestra de ello, tanto con la lesión de Erick Gutiérrez que tuvo que salir de cambio por problemas musculares como por la actuación de Diego Reyes en la defensa.

Independientemente de la victoria por 3-1 en Denver y el rendimiento de hombres como Uriel Antuna, Andrés Guardado y Raúl Jiménez, el Tata Martino debe ser consciente que no está para ‘moverle’ a sus alineaciones si quiere mantenerse con una ruta perfecta.

Quizá los rivales en esta 2019 no son parámetro, pero no se han visto desdibujados como sucedió en la estancia de Juan Carlos Osorio, que nunca repitió una sola alineación durante diferentes competiciones como el torneo de Concacaf, Centenario y el pasado Mundial de 2018.

Durante la aparición del día en el Sports Authority Field, el Tri generó 18 remates, seis al arco, 608 pases y un 69 por ciento de posesión del balón, cifras que dejan en claro el poderío del combinado nacional.

Para el próximo encuentro, Martino debe saber que no puede cambiar y establecer un cuadro base, si no quiere tener problemas con una Martinica que no se vio nada débil en el cotejo del día ante Cuba.