Compartir Sigue a GOAL en Google

Luis Suárez sigue disfrutando del fútbol pese a haber cumplido 39 años, ya que mantiene su capacidad para aportar en el terreno de juego y su deseo de seguir compitiendo y ganando, incluso ahora que se acerca a la recta final de su carrera profesional.

Anuncios

El delantero uruguayo está firmando buenos números con el Inter Miami esta temporada, con 17 goles y 8 asistencias en 32 partidos, y se prepara para afrontar el tramo decisivo del curso, en el que su equipo se medirá al Columbus Crew en dos partidos de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este de la MLS.

En una entrevista con el programa «Tot Costa» de Catalunya Ràdio, Suárez habló de su vida en Estados Unidos y explicó que, con la edad, el disfrute del juego ha ganado protagonismo, aunque no ha perdido su carácter competitivo ni sus ganas constantes de ganar. Además, señaló que los números y las estadísticas siguen siendo especialmente importantes para los delanteros.

Lee también: ¿Lo que desean los antimadridistas? Un periodista madrileño: Bellingham se ha pasado de la raya y hay que reprenderlo

«Vives las cosas de una manera que te hace intentar disfrutar un poco más, pero siempre conservas el ADN competitivo que te hace querer ganar. El fútbol se basa en las estadísticas, y más aún en el caso de un delantero. Mientras sea útil para el equipo, me siento tranquilo», afirmó.

Anuncios Anuncios

Recordando el final de la temporada pasada, añadió: «No tuve la oportunidad de jugar mucho al final de la temporada pasada, pero estaba tranquilo porque di todo lo que pude. Ganar la MLS (por primera vez en la historia del club) fue algo histórico para el club».

Related Topics

Próximos partidos MIA Major League Soccer 18:00 COL Ver

Sobre la prolongación de la carrera de varias estrellas, explicó: «Está claro que la forma de trabajar hoy no es la misma que hace 20 años, cuando empezamos. Hoy tienes muchas más herramientas para alargar un poco tu carrera: la alimentación es distinta, y también la preparación física y la recuperación».

Lee también: El PSG y la Juventus, atentos: la visita de Mendes abre un asunto candente en el Barcelona

Anuncios

El contrato de Suárez con el Inter Miami expira a final de este año, aunque el uruguayo confirmó que mantiene conversaciones con la directiva del club para seguir: «Mientras uno sienta que puede aportar y ayudar al equipo, hablamos con el club para seguir adelante, porque me siento bien y el club está contento».

Suárez también abordó la idea de su retirada y la de su compañero y amigo Lionel Messi: «Es difícil, pero seguiremos mientras las circunstancias nos lo permitan. Mientras disfrutemos, sigamos pasándolo bien y conservemos ese plus competitivo y las ganas de ganar, no pararemos, ni él, ni yo, ni todos los que tienen esa ambición de lograr cosas».

Anuncios

Asimismo, habló de la posibilidad de poner fin a sus carreras al mismo tiempo: «Sí, pero Messi tiene tanta energía y tantas ganas de seguir jugando que le he dicho que quizá sea yo quien lo deje aquí».

Lee también: Batacazo: Togo sorprende a Argelia en la clasificación para la CAN

Anuncios

Y desveló la clave que explica que hayan aplazado la decisión de retirarse: «Por ahora, mientras estemos bien y disfrutemos, seguiremos jugando. Nos sentimos bien a nivel personal y no estamos aquí solo por estar».

Sobre la influencia que ha tenido en su estatus jugar durante años junto a Messi, Suárez aseguró: «Tener al mejor jugador del mundo y de la historia te beneficia, porque te hace las cosas muy fáciles, y está claro que siempre te aporta».

Anuncios

Y añadió: «El Inter Miami es uno de los equipos que más atención reciben en el mundo por la presencia de Leo. Si perdemos una final, es noticia en todo el mundo, pero si la ganamos, le restan importancia. Ese es el nivel de atención y la presión añadida a la que nos enfrentamos».

Lee también: «Como si se hubieran orinado encima»: Van der Vaart carga duramente contra los jugadores de los Países Bajos