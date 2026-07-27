¿Se perderá el arranque de la temporada? Courtois habla sobre las novedades de su lesión

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, tranquilizó a la afición del conjunto blanco sobre su estado físico tras la lesión que sufrió en el partido de Bélgica ante España en los cuartos de final del Mundial 2026, asegurando que ya no siente ninguna molestia y que estará listo para volver a los entrenamientos en cuanto termine sus vacaciones de verano.

Según declaraciones de Courtois a los medios belgas, mientras disfrutaba de sus vacaciones en Bélgica junto a su familia y del festival Tomorrowland, así como de su propia marca de grabaciones "Artist Amplifier", la lesión fue leve y no afectará a su disponibilidad para la nueva temporada.

Courtois declaró: "Ya no siento ninguna molestia. Durante el partido, ya sentí que no era grave. Todavía hablan de dos o tres semanas, pero en cuanto volvamos a los entrenamientos, estaré listo. No siento absolutamente ningún dolor", en unas declaraciones que ponen fin a la preocupación que reinaba en los pasillos del club blanco por la disponibilidad de su portero titular.

La lesión de Courtois: ¿fue la causa de la eliminación de Bélgica?

La lesión de Courtois durante el duelo ante España había generado una gran polémica, ya que algunos consideran que fue el factor decisivo en el gol de la victoria que anotó el centrocampista español Mikel Merino en los últimos instantes del encuentro, que puso fin al recorrido de la selección belga en el torneo mundial.

Sin embargo, el guardameta belga restó importancia a la situación inmediatamente después del partido y presionó a su compañero Senne Lammens, insistiendo en su deseo de seguir jugando, pero fue el exseleccionador Rudi García quien decidió sustituirlo de forma preventiva, en una decisión que suscitó críticas posteriores tras la eliminación de Bélgica del torneo.

Courtois espera trabajar con Van Bommel

En otro orden de cosas, Courtois expresó su interés por hablar con el nuevo seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, quien asumió el cargo como sucesor de Rudi García tras la destitución que siguió a la eliminación del Mundial.

Courtois declaró: "No lo conozco personalmente, pero todo el mundo conoce su trayectoria en el Amberes. Tuvo una gran carrera como jugador en grandes clubes y con la selección de los Países Bajos. Así que, sin duda, espero poder hablar con él", en referencia a su deseo de un nuevo comienzo con la selección nacional bajo la nueva dirección.

Cabe recordar que Courtois disfruta actualmente de las cortas y necesarias vacaciones de verano que toman los futbolistas antes de volver a los entrenamientos de cara a la nueva temporada, que se espera que arranque en las próximas semanas, cuando el Real Madrid necesitará imperiosamente a su portero titular para afrontar las competiciones nacionales y continentales.