¿Se hará con el puesto de Carrick? Conte sorprende al Manchester United

El nombre de Antonio Conte ya no está lejos de los planes del Manchester United, en un momento en el que el club inglés busca una salida a su crisis deportiva y espera el cambio previsto a nivel de dirección.

Y pese al espíritu combativo que mostró el equipo bajo el mando del director técnico Michael Carrick en la remontada que le dio la victoria por 3-2 ante la Roma en la Liga de Campeones, y el empate a 4-4 con el Aston Villa en la Premier League, la aterradora situación del Manchester United y su decimoctava posición con una única victoria en las primeras 10 jornadas de la competición doméstica siguen presionando a la directiva del club, aprovechando la oportunidad que ofrece el parón internacional, para realizar un cambio en el puesto de director técnico.

Y parece que el entrenador italiano ha comenzado a moverse para reforzar sus opciones de entrar en el círculo de candidatos, pues el periodista Santi Aouna reveló que Pini Zahavi, el famoso agente, se encarga de representar a Conte en las conversaciones relacionadas con el puesto de director técnico del Manchester United, de modo que el entrenador italiano, de 57 años, es uno de los candidatos a asumir la tarea.

Aouna explicó a través de su cuenta en X que, pese a la existencia de ciertas dudas dentro del club inglés respecto a la opción de Conte en estos momentos, este sigue estando dentro de la lista reducida de candidatos, junto al argentino Mauricio Pochettino.

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Señaló que Michael Carrick se ha convertido en candidato a abandonar su puesto durante los próximos días, a menos que se produzcan acontecimientos inesperados.

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