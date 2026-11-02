Se ha vuelto intocable: la explosión de Diomande pone a Vinicius en un gran aprieto

El marfileño Yan Diomandé se ha consolidado como pieza fundamental en el once del Real Madrid, tras brillar con goles espectaculares y la creación de ocasiones, contribuyendo a que el equipo lograra 7 victorias en los siete partidos que ha disputado como titular, y confirmando su capacidad para suplir la ausencia de Vinicius Junior.

Según el diario español As, Diomandé ya había demostrado anteriormente su atrevimiento durante su etapa en el Leganés, y su capacidad para regatear a los rivales en el Leipzig, además de su habilidad para finalizar los ataques por ambas bandas; pero lo que no se conocía de él, pues lo había guardado para sí mismo, es que posee un disparo potentísimo con su pierna derecha, que destaca por su gran fuerza y no solo por su estética.

Y la influencia del jugador marfileño va más allá del brillo individual, ya que el Real Madrid ha ganado los siete partidos en los que ha participado como titular, mientras el equipo ofrece su mejor nivel de la temporada, y Diomandé es uno de sus principales motores.

Los tres últimos goles de Diomandé llegaron con disparos potentísimos y espectaculares, pues marcó un gol en la victoria ante el Sevilla por 4-1, con un disparo de pierna derecha desde el borde del área, antes de repetir la jugada ante el Leipzig con el mismo resultado, aunque desde algo más lejos y con un mayor grado de dificultad, tras golpear el balón al vuelo.

En cuanto a su último gol en Santander, combinó las características de los dos goles anteriores, ya que llegó desde larga distancia como el primero, y con una dificultad técnica parecida a la del segundo, en una imagen que parecía reflejar que la mente y el cuerpo del jugador evolucionan juntos para alcanzar el disparo perfecto.

El gol fue como una obra de arte, tras enviar el balón con enorme precisión a la red de Aguirrezabala a una velocidad de 120,2 kilómetros por hora, con un giro del balón de 3,3 vueltas por segundo, desde una distancia de 19 metros.

El nivel de Diomandé experimentó una clara mejora tras el largo parón internacional, durante el cual demostró con la selección de Costa de Marfil que se preparaba para despegar con fuerza.

Desde entonces, el jugador ha participado en 6 goles, tras marcar 3 y dar otras 3 asistencias, dejando su huella en cada ocasión, además de aportar mayor peligro al juego de su equipo.

En número de regates solo le ha superado Kylian Mbappé, que ha completado 39 regates frente a los 34 de Diomandé, a pesar de que la estrella francesa ha disputado 512 minutos más sobre el terreno de juego.

Que Diomandé sea la causa del actual resurgir del Real Madrid o una consecuencia de él, es algo que cada uno puede determinar según qué considere que fue primero; pero lo cierto es que el jugador marfileño está consiguiendo con creces aprovechar la larga ausencia de Vinicius Junior de los partidos de Liga por sanción, si es que ese era uno de los objetivos que se había planteado en sus planes.

Y la banda izquierda, que Vinicius monopolizaba sin apenas competencia, se ha convertido en el espacio desde el que Diomandé muestra su mejor nivel y ofrece sus actuaciones más eficaces. Los tres últimos goles destacados del jugador marfileño llegaron tras ocupar la posición de extremo izquierdo, lo que le permitió colocarse de forma ideal para disparar con su pierna derecha.

Su peligro no se limita a marcar, sino que se extiende a la creación de otras situaciones ofensivas que amenazan a los rivales; así, en el minuto cinco del partido, los jugadores del conjunto blanco reclamaron un penalti a favor del jugador número 25, tras ser arrollado por Mantía, pero el árbitro Munuera Montero consideró que el contacto tuvo un efecto limitado y no merecía señalar falta, lo que confirma la continua capacidad de Diomandé para generar peligro.

Morir por el entrenador

Mourinho se preocupó por darle a Diomandé minutos de forma progresiva, sin precipitarse en lanzarlo, y aun así mostró su admiración por la actitud de su nuevo jugador incluso antes de su primera aparición, cuando habló del espíritu con el que el jugador se había incorporado al equipo, tras decir que estaba dispuesto a "morir" por su entrenador.

Y días después, el técnico portugués comentó: "Sin aferrarse a las palabras literalmente, esa expresión me gusta. Preferiría que muriera por el grupo y por el Real Madrid, pero sé lo que quiere decir cuando menciona mi nombre al hablar del grupo de trabajo y del club. Las palabras son fáciles, pero pasar a los hechos es más difícil".

Y Diomandé ha traducido esas palabras en hechos, ya sea a través de sus roles ofensivos o mediante el repliegue para recuperar el balón cuando ha sido necesario, en tareas que reflejan más un espíritu de sacrificio que la búsqueda de protagonismo.

Y eso representa una gran fuente de tranquilidad para Mourinho, que es consciente de que Diomandé cumple con sus obligaciones incluso cuando el partido exige un duro esfuerzo defensivo.

Y cuando se le preguntó al técnico portugués por el gran trabajo defensivo que había realizado el joven jugador marfileño en presencia de Bellingham, se mostró orgulloso, y dijo: "Cuando los jugadores con más vocación ofensiva hacen un gran esfuerzo en las facetas defensivas, eso envía un mensaje positivo al grupo".

Y este mensaje tiene una importancia añadida para Vinicius, que regresará a los terrenos de juego más adelante, ya que no podrá volver a participar en la Liga hasta el 29 de noviembre como mínimo.